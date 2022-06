Đại hội TD-TT tỉnh Quảng Nam lần thứ IX năm 2022: Cuộc đua vào chặng nước rút

AN NHI | 22/06/2022 07:30

Hoàn thành 11 trong tổng số 17 môn, Đại hội TD-TT tỉnh Quảng Nam lần thứ IX đang bước vào chặng nước rút quyết định thứ hạng chung cuộc trong cuộc đua toàn đoàn của các địa phương, đơn vị.

Đoàn vận động viên Tiên Phước thi đấu nỗ lực và đạt được kết quả cao tại nhiều môn của đại hội. Ảnh: A.N

Gay cấn cuộc đua toàn đoàn

Khởi động từ đầu tháng 2, đến thời điểm này, Đại hội TD-TT tỉnh Quảng Nam lần thứ IX năm 2022 đã đi qua 2/3 chặng đường. Trải qua 11 môn thi đấu trong thời gian 5 tháng, có thể thấy, chưa có kỳ đại hội nào mà cuộc đua toàn đoàn lại diễn ra gay cấn và khó lường như năm nay.

Nói vậy là bởi, trong suốt chặng đua vừa qua, các đoàn luôn cạnh tranh nhau rất quyết liệt khiến cho thứ hạng trên bảng tổng sắp liên tục thay đổi. Và hiện tại, chưa có đoàn nào chiếm ưu thế trong cuộc đua hướng đến ngôi cao nhất toàn đoàn của đại hội.

Bảng xếp hạng tạm thời 5 địa phương đang dẫn đầu bảng xếp hạng toàn đoàn đại hội tính đến sau môn thứ 11: Tam Kỳ 861 điểm, Núi Thành 814, Thăng Bình 683, Điện Bàn 620, Hội An 399. Riêng 3 địa phương miền núi có thành tích xuất sắc nhất là Tiên Phước 291 điểm, Bắc Trà My 229, Nam Giang 184. Đại hội TD-TT tỉnh Quảng Nam lần thứ IX chỉ còn 6 môn, gồm bắn ná - bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, bóng đá nam 11 người, việt dã, bóng đá nam 5 người. Theo kế hoạch, thời gian thi đấu các môn còn lại từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 9.

Địa phương tạo ra sự bứt phá đáng ghi nhận nhất ở đại hội lần này đó là đoàn vận động viên (VĐV) huyện Núi Thành. Với kết quả khá tốt ở giải Karate vừa qua, Núi Thành củng cố vị trí thứ nhì toàn đoàn với 814 điểm, bỏ xa đoàn xếp thứ 4 lên đến gần 200 điểm.

Chỉ tiêu nằm ở tốp 3 như đã từng có được tại các kỳ đại hội trước đây, song với những gì mà các VĐV thể hiện thời gian qua cho thấy họ hoàn toàn mơ đến mục tiêu cao hơn.

Trong khi đó, thành công liên tiếp trong 3 môn gần đây là Võ cổ truyền, bơi và Karate đã giúp Tam Kỳ tiếp tục nắm giữ ngôi đầu bảng xếp hạng. Dù vậy, như thừa nhận của những người trong cuộc, khoảng cách chưa đến 50 điểm so với đoàn thứ nhì là rất mong manh và hoàn toàn có thể bị vượt qua chỉ sau một vài môn

Vì vậy, để đạt mục tiêu cao nhất, các VĐV Tam Kỳ phải tập trung nỗ lực thi đấu hết sức mới có được kết quả tốt trong các môn còn lại, nhất là bóng đá, việt dã.

Nhưng cuộc đua hướng đến ngôi vị cao nhất toàn đoàn không thể bỏ qua Thăng Bình. Từ đầu đại hội đến nay, đoàn VĐV Thăng Bình không thật sự nổi bật, song dần vươn lên nhóm đầu theo cách “chậm mà chắc”.

Chưa có môn nào giành vị thứ nhất toàn đoàn nhưng 5 trong số 7 môn gần đây họ đều có được thành tích tốt khi góp mặt ở tốp 3. Điều đó giúp Thăng Bình hiện chỉ tạm thời đứng sau Tam Kỳ và Núi Thành trên bảng xếp hạng đại hội. Thăng Bình có truyền thống về bóng đá nam 11 người nên chỉ cần vô địch thì vị thứ trên bảng xếp hạng sẽ cải thiện rất lớn và cơ hội vượt lên ngôi đầu rất rõ.

Miền núi cạnh tranh quyết liệt

Khác với các kỳ đại hội trước tổ chức thi đấu riêng hai khối miền núi và đồng bằng, đại hội lần này tất cả các địa phương thi đấu chung. Thực lực không bằng đồng bằng và rất khó có cơ hội lọt vào tốp 3 toàn đoàn đại hội song một số địa phương miền núi cho thấy nỗ lực “vượt lên chính mình”.

Các vận động viên Tam Kỳ (bên phải) thi đấu thành công tại giải Karate và giúp địa phương củng cố vị trí nhất toàn đoàn sau 11 môn. Ảnh: A.N

Tiêu biểu nhất là đoàn VĐV Nam Giang, trong số 11 môn đã tổ chức, họ chỉ “đứng ngoài cuộc” môn Võ cổ truyền, còn lại tham gia nhiệt tình, kể cả những môn rất ít người tập luyện ở địa phương như đua thuyền, bơi.

Tương tự, Tiên Phước góp mặt đến 7 môn, chỉ vắng những môn mà địa phương không có phong trào. Bù lại, các VĐV Tiên Phước thi đấu thành công ở nhiều môn như bóng chuyền nữ, cờ tướng, bóng đá nữ, Karate. Xếp hạng toàn đoàn sau 11 môn, Tiên Phước còn vượt lên trên cả một số huyện đồng bằng (Duy Xuyên, Quế Sơn, Phú Ninh).

Khó có cơ hội tranh đua trong nhóm 5 đoàn xếp hạng cao nhất đại hội, song vẫn có một mục tiêu để các huyện miền núi quyết tâm chinh phục, đó là phần thưởng dành cho 3 đơn vị xuất sắc nhất khối miền núi.

Trong cuộc đua này, Tiên Phước đang có lợi thế nhất khi lúc này đang sở hữu 291 điểm, thứ nhì là Bắc Trà My và cuối cùng là Nam Giang. Nhưng đại hội còn đến 6 môn, trong đó có những môn thể thao truyền thống và là thế mạnh của Bắc Trà My và Nam Giang như bắn ná - bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co. Vì vậy, cuộc đua toàn đoàn hứa hẹn sẽ còn nhiều gay cấn trong thời gian tới.