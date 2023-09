Điện Bàn đoạt chức vô địch giải Bóng đá vô địch tỉnh năm 2023 cúp Phadin

(QNO) - Sau hơn 1 tuần tranh tài tại sân vận động Trung tâm TD-TT Bắc Quảng Nam (Điện Bàn), giải Bóng đá nam vô địch tỉnh năm 2023 cúp Phadin lần thứ XIII đã khép lại vào chiều 12/9 với trận chung kết giữa Hội An và Điện Bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang dự khán và trao cúp vô địch cho đội Điện Bàn. Ảnh: T.V

Xứng đáng là 2 đội mạnh nhất giải năm nay, các cầu thủ Hội An và Điện Bàn đã cống hiến cho khán giả trận đấu hấp dẫn và kịch tính cho đến tận phút cuối cùng.

Hội An là đội bóng vượt lên dẫn trước từ đầu hiệp 2 sau khi cả hai cầm chân nhau 0-0 trong hiệp 1. Tuy nhiên, nỗ lực của các cầu thủ Điện Bàn đã được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 vào phút cuối trận đấu.

Giải nhì là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của đội Hội An. Ảnh: T.V

Bất phân thắng bại trong 2 hiệp chính buộc 2 đội bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Các cầu thủ Điện Bàn tỏ ra bình tĩnh hơn khi thực hiện thành công 4 trong 5 quả, trong khi Hội An sút hỏng 2 quả. Kết quả, Điện Bàn vượt qua Hội An để giành chức vô địch.

Một pha tranh bóng giữa 2 đội trong trận chung kết. Ảnh: T.V

Khởi tranh từ ngày 4/9, giải Bóng đá nam vô địch tỉnh năm 2023 cúp Phadin lần thứ XIII thu hút 6 đội bóng chia làm 2 bảng. Điện Bàn xuất sắc giành ngôi nhất bảng B còn Hội An nhất bảng A sau 2 trận toàn thắng.

Trao giải thủ môn xuất sắc nhất cho Đặng Trần Công Hưng (Điện Bàn) và cầu thủ ghi nhiều bàn thắng Lê Tấn Trường (Hội An). Ảnh: T.V

Trong trận bán kết, Điện Bàn vượt qua Núi Thành ở loạt sút luân lưu (sau khi hòa 0-0 ở 2 hiệp chính) còn Hội An đánh bại Quế Sơn với tỷ số 2-0 để góp mặt trong trận chung kết.