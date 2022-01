Dốc toàn lực cho Đại hội Thể dục - thể thao tỉnh

Thay vì diễn ra trong hai năm 2021 - 2022, Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ IX chỉ tổ chức trong năm 2022. Vậy ngành TD-TT đã chuẩn bị cho đại hội như thế nào để thích ứng an toàn, linh hoạt trong bối cảnh dịch Covid-19?

Dồn dập thi đấu

Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ IX theo kế hoạch diễn ra trong hai năm 2021 - 2022. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến tất cả 4 môn (gồm việt dã, bóng đá nam 11 người, đua thuyền và Taekwondo) trong năm 2021 đều không thể tổ chức. Vì vậy, khung thời gian của đại hội chỉ còn năm 2022 buộc ngành TD-TT phải có sự điều chỉnh.

Ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, theo quy định, đại hội cấp tỉnh phải kết thúc trước tháng 10.2022. Thế nên, Ban tổ chức đại hội đã quyết định chương trình thi đấu gồm 17 môn, giảm môn Taekwondo. “Ngoài nguyên nhân về quỹ thời gian không còn nhiều, môn Taekwondo trên địa bàn tỉnh cũng không có phong trào mạnh” - ông Hải lý giải.

Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ IX tổ chức thi đấu 17 môn, gồm cờ tướng, bóng chuyền nữ, bóng bàn, cầu lông, điền kinh, bóng chuyền nam, Võ cổ truyền, bóng đá nữ 5 người, bơi, đua thuyền, Karate, bắn ná - bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, bóng đá nam 11 người, việt dã, bóng đá nam 5 người. Điểm mới của kỳ đại hội này là các môn bắn ná - bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy được tổ chức trên phạm vi cả tỉnh và không nằm trong chương trình thi đấu của Ngày hội Văn hóa-Thể thao các huyện miền núi như trước đây. Do đó, xếp hạng toàn đoàn đại hội là xếp theo vị thứ của 18 huyện, thị xã, thành phố, các ngành và Ban tổ chức đại hội khen thưởng cho 5 địa phương, ngành xếp vị thứ cao nhất trong bảng tổng sắp điểm số của đại hội. Ngoài ra, còn khen thưởng riêng cho 3 huyện miền núi và 3 đơn vị, ngành để động viên phong trào.