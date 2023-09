Gần 1.200 vận động viên tham gia giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng năm 2023

(QNO) - Sáng nay 19/9, Ban tổ chức giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXVI năm 2023 Cúp Agribank tổ chức họp báo thông tin về giải. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - truyền thông, Công an tỉnh, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam cùng phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Quảng Nam tham dự họp báo.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: T.V

Ông Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Trưởng ban tổ chức giải cho biết giải sẽ diễn ra lúc 6 giờ 30 phút ngày 22/9 tại Quảng trường 24/3, TP.Tam Kỳ. Tham gia tranh tài giải có 122 đoàn với gần 1.200 vận động viên (VĐV), trưởng đoàn, huấn luyện viên đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các trường THPT, dân tộc nội trú, phòng GD-ĐT, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; khối lực lượng vũ trang, các cơ quan, ban ngành của tỉnh Quảng Nam.

“Mục tiêu chính của giải là tạo sân chơi cho phong trào thể thao quần chúng nên đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh - sinh viên, lực lượng vũ trang… Ngoài ra, mở rộng sân chơi, tạo điều kiện thu hút VĐV chuyên nghiệp trên toàn quốc để tạo sự giao lưu, kích thích phong trào tập luyện, thi đấu” - ông Nhi nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Kim Sơn - Phó Giám đốc Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam phát biểu tại họp báo. Ảnh: T.V

Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam được UBND tỉnh cho phép tổ chức thường niên do Báo Quảng Nam, Sở VH-TT&DL, Sở GD-ĐT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn và UBND TP.Tam Kỳ phối hợp tổ chức. Giải năm nay do Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) Quảng Nam tài trợ; được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam (QRT) và Đài Phát thanh - truyền hình Đà Nẵng (DRT).

Ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, Phó Trưởng ban tổ chức giải thông tin thêm, giải năm nay có sự tham gia của 10 đoàn các tỉnh, ngành có phong trào mạnh trên toàn quốc gồm Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng, Thanh Hóa, Cao Bằng, Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Đà Đẵng và Quảng Nam.

[VIDEO] - Quang cảnh họp báo giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXVI năm 2023:

Nội dung thi đấu khối đội tuyển các trung tâm, tỉnh thành ở cự ly 5.000m nữ và 10.000m nam quy tụ nhiều VĐV hàng đầu Việt Nam như Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) - đội tuyển điền kinh quốc gia, từng nhiều lần đạt thành tích cao tại SEA Games; Lê Thị Tuyết - đội tuyển điền kinh quốc gia, thuộc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng, đoạt huy chương bạc nội dung chạy Marathon tại SEA Games 32; Thái Thị Kim Ngân (Đắk Lắk) - đoạt huy chương bạc giải Marathon quốc tế Đà Nẵng năm 2023; Võ Xuân Vĩnh (Đà Nẵng) - đoạt huy chương vàng nội dung đi bộ 20km tại SEA Games 31…

Giải năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 122 đoàn/gần 1.200 VĐV. Ảnh: T.V

Giải tổ chức 13 nội dung của 8 khối gồm: khối đội tuyển các tỉnh thành (nam 10.000m, nữ 5.000m); khối các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng, các huyện miền núi, các ngành thuộc tỉnh (nam 3.000m, nữ 2.000m); khối các sở, ban ngành, công đoàn ngành ngành, công đoàn cơ sở trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (nam 2.000m, nữ 1.500m); khối học sinh - sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề (nam 2.000m, nữ 1.500m); khối các phòng GD-ĐT (nam 2.000m, nữ 1.500m); khối các trường THPT (nam 2.000m, nữ 1.500m); khối chạy phong trào nam (3.000m).

Ban tổ chức trao huy chương vàng, bạc, đồng và tiền thưởng cho các cá nhân nhất, nhì, ba các nội dung thi đấu, trao tiền thưởng cho các cá nhân xếp thứ hạng tư, năm; trao cờ và tiền thưởng nhất, nhì, ba đồng đội nam, đồng đội nữ; trao cúp, cờ và tiền thưởng cho đoàn nhất; cờ và tiền thưởng nhì, ba toàn đoàn của 7 khối.