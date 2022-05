Gần 150 vận động viên tranh tài giải Bơi vô địch tỉnh năm 2022

(QNO) - Sáng nay 28.5 tại hồ bơi Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung (Tam Kỳ) diễn ra giải Bơi vô địch tỉnh năm 2022. Đây là môn thứ 10 của Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ IX năm 2022.

Ban tổ chức trao cờ động viên các đoàn tại lễ khai mạc. Ảnh: A.S

Tham gia giải có gần 150 vận động viên của 12 địa phương, đơn vị, gồm Nam Giang, Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn, Phú Ninh, Tam Kỳ, Quế Sơn, Thăng Bình, Hội An, Núi Thành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ngành Kho bạc. Dù có sự góp mặt của nhiều địa phương, song đây là cơ hội để những đoàn có phong trào mạnh như Hội An, Điện Bàn, Tam Kỳ có được kết quả cao.

Các vận động viên thi đấu vòng loại. Ảnh: A.S

Các vận động viên tranh tài ở nội dung 50m tự do nam, 50m tự do nữ, 50m ếch nam, 50m ếch nữ, 100m tự do nam, 100m tự do nữ, 100m ếch nam, 100m ếch nữ, 50m ngửa nam, 50m ngửa nữ, 4 x 50m tự do nam, 4 x 50m tự do nữ, 4 x 100m tự do nam, 4 x 100m tự do nữ. Ngoài giải cá nhân, Ban tổ chức còn trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn.

Ngay sau lễ khai mạc, vận động viên bước vào thi đấu vòng loại các nội dung. Giải diễn ra trong 2 ngày và kết thúc, trao giải vào ngày 29.5.