Hội An đoạt chức vô địch giải Bóng đá nữ vô địch tỉnh Quảng Nam

6 đội bóng tranh tài tại giải Bóng đá nữ vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2023

T.VY | 24/03/2023 - 20:46

(QNO) - Chiều 24/3 tại Hội An đã khai mạc giải Bóng đá nữ (5 người) vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2023. Giải do Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND TP.Hội An tổ chức.