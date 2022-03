Hơn 200 vận động viên tham gia giải Bóng bàn vô địch tỉnh Quảng Nam

(QNO) - Sáng nay 18.3 tại Nhà thi đấu Sang Kỳ An (Tam Kỳ) khai mạc giải Bóng bàn vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2022. Giải do Sở VH-TT&DL phối hợp UBND TP.Tam Kỳ tổ chức.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Thanh Hồng tặng cờ lưu niệm cho các đoàn. Ảnh: A.S

Đây là giải đấu thứ 3 thuộc chương trình Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ IX sau giải cờ tướng và bóng chuyền nữ, cũng là hoạt động chào mừng Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam 24.3, Ngày thể thao Việt Nam 27.3, hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2022 “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”.

Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ Nguyễn Hồng Lai thay mặt địa phương đăng cai động viên các đoàn thi đấu. Ảnh: A.S

Tham gia giải có hơn 200 vận động viên của 20 địa phương, đơn vị; trong đó 8 huyện đồng bằng, thị xã, thành phố (Phú Ninh, Núi Thành, Đại Lộc, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ), 5 huyện miền núi (Nam Trà My, Tây Giang, Nam Giang, Hiệp Đức, Nông Sơn) và 7 ngành (Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, ngành giáo dục, ngân hàng). Vận động viên tranh tài ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ.

Thi đấu đồng đội nữ. Ảnh: A.S

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu hấp dẫn ở nội dung đồng đội. Các nội dung còn lại sẽ tiếp tục tranh tài cho đến chiều 20.3 kết thúc và bế mạc giải.