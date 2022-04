Hơn 480 vận động viên tham gia giải Cầu lông, chạy vũ trang - việt dã Công an tỉnh

(QNO) - Công an tỉnh vừa bế mạc giải Cầu lông, chạy vũ trang - việt dã năm 2022, thuộc chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20.7.1962 - 20.7.2022).

Hơn 480 VĐV tham gia giải. Ảnh: Q.H

Giải đấu với sự góp mặt của 481 vận động viên (VĐV) đến từ công an các đơn vị, địa phương trong toàn Công an tỉnh. Trong 4 ngày, VĐV thi đấu các nội dung cầu lông, chạy vũ trang - việt dã.

Tại môn chạy vũ trang - việt dã, VĐV thi đấu các nội dung chạy vũ trang 4.000m nam với 2 nhóm tuổi từ 18 - 27 và từ 28 tuổi trở lên; nội dung chạy việt dã 2.000m nữ cũng với 2 nhóm tuổi trên. Môn chạy vũ trang - việt dã có 151 VĐV tham gia.

Một VĐV nữ về đích nội dung chạy việt dã. Ảnh: Q.H

Môn cầu lông có sự tham gia của 330 VĐV, thi đấu các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam với nhóm tuổi từ 18 - 30, 31 - 40, 41 - 45 và 46 tuổi trở lên; đôi nam nữ nhóm tuổi từ 18 - 30, 31 - 40 và 41 tuổi trở lên; đôi nữ và đôi nam lãnh đạo.

Môn cầu lông có sự góp mặt của 330 VĐV. Ảnh: Q.H

Kết quả thi đấu, Công an TP.Tam Kỳ đoạt giải nhất toàn đoàn môn chạy vũ trang - việt dã; Công an huyện Tiên Phước đoạt giải nhất toàn đoàn môn cầu lông. Giải nhì, ba và khuyến khích toàn đoàn lần lượt thuộc về Công an huyện Nam Trà My, TP.Hội An và Núi Thành.

Ban tổ chức trao giải cho VĐV đạt thành tích cao. Ảnh: Q.H

Giải đấu là dịp để cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương gặp gỡ, giao lưu thi đấu; đồng thời chọn lựa những VĐV xuất sắc chuẩn bị cho giải đấu do Bộ Công an tổ chức.