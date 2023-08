Hơn 700 vận động viên tham gia Giải chạy Khám phá Nông Sơn

(QNO) - Sáng nay 13/8, Giải chạy Khám phá Nông Sơn - Hưởng ứng Ngày Voi thế giới (12/8) diễn ra với sự tham gia của hơn 700 vận động viên và người yêu thích bảo tồn thiên nhiên.

Các vận động viên xuất phát tại làng Đại Bình. Ảnh: T.T

Đây là sự kiện do UBND huyện Nông Sơn tổ chức nhằm thúc đẩy du lịch cộng đồng cũng như hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa Đại Bình. Đồng thời, hoạt động này thuộc Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học của Dự án Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ nhằm chung tay lan tỏa thông điệp cấp bách về bảo tồn voi hoang dã.

Giải chạy Khám phá Nông Sơn thu hút đông đảo vận động viên tham gia. Ảnh: T.T

Giải chạy gồm các cự ly 7km, 21km và 38km, qua dòng sông Thu Bồn xinh đẹp, những khu làng yên bình và cánh đồng lúa Nông Sơn xanh ngút ngàn. Trong đó, cự ly 38km đi ngang Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi Nông Sơn - một trong những khu vực quan trọng của dự án tại tỉnh Quảng Nam.

Thông qua giải chạy này, Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ mong muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống tự nhiên của voi châu Á.

Giải chạy là cơ hội để quảng bá tiềm năng du lịch của huyện Nông Sơn. Ảnh: T.T

Ông Nick Cox - Giám đốc Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ, WWF thực hiện chia sẻ: "Voi là loài có khả năng thích nghi và có tuổi thọ lâu dài, nhưng khi dân số co lại thành quần thể nhỏ thì khả năng tồn tại của chúng đang bị đặt trong tình trạng nghiêm trọng. Quần thể voi gồm tám cá thể này là một lời nhắc nhở rõ ràng về các thách thức bảo tồn to lớn phía trước, nhưng cũng là biểu tượng của sự hy vọng, rằng với nỗ lực tối đa, chúng ta có thể phục hồi môi trường sống của voi và loại bỏ những mối đe dọa đối với sự tồn tại của chúng."

Chung tay bảo tồn voi cũng như động vật hoang dã là mục tiêu của Giải chạy Khám phá Nông Sơn. Ảnh: WWF

Đây cũng là dịp để du khách thập phương có cơ hội khám phá một vùng non nước hữu tình ở thượng nguồn sông Thu Bồn với những cung đường chạy tuyệt đẹp.