Khai màn ngày hội đua thuyền

Sau 2 năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vào ngày 16.5 tới đây, Giải đua thuyền truyền thống phát thanh - truyền hình Quảng Nam lần thứ 25 được tổ chức tại bờ nam cầu Câu Lâu (sông Thu Bồn, huyện Duy Xuyên). Giải năm nay nằm trong khuôn khổ Đại hội TD-TT tỉnh Quảng Nam lần thứ 9, thu hút 10 thuyền nam và 10 thuyền nữ đến từ 11 huyện, thị, thành phố trong tỉnh tham gia.

Các ghe đua tranh tài ở Giải đua thuyền truyền thống PT-TH Quảng Nam lần thứ 24. Ảnh: Đ.Trương

Trước ngày diễn ra Giải đua thuyền truyền thống phát thanh - truyền hình (PT-TH) Quảng Nam lần thứ 25, chúng tôi gặp cha con ông Phạm Nhứt (thôn Đông Thạnh Tây, xã Tam Hòa, huyện Núi Thành) tại lăng ông Vạn An An Hải (xã Tam Giang) - nơi cất giữ những chiếc thuyền đua do ông đóng từng đoạt giải cao.

Năm nào cũng vậy, gần tới ngày tổ chức Giải đua thuyền truyền thống PT-TH Quảng Nam, cha con ông đều tới đây để thắp nhang cầu khẩn đấng thần linh phù hộ cho trời yên biển lặng, các tay đua vững vàng vượt qua sóng nước.

Ông Phạm Nhứt được xem là một trong những người đóng thuyền đua hiếm hoi hiện vẫn còn làm nghề. Nghề đóng thuyền đua của gia đình ông được truyền nối từ ông cố đến thế hệ con của ông. Không phải dân bơi, nhưng giải đua ghe từ lâu đã trở thành ngày hội của gia đình ông và xóm làng.

Năm nay, Giải đua thuyền truyền thống PT-TH Quảng Nam nằm trong khuôn khổ Đại hội TD-TT tỉnh nên ban tổ chức yêu cầu mỗi huyện chỉ được tham gia 2 đội đua, một nam và một nữ.

Huyện Núi Thành là một trong những địa phương nhiều năm có số lượng thuyền đua tham gia đông đảo. Năm nay địa phương chọn lựa những tay đua kinh nghiệm, trẻ trung để tham gia giải. Năm nào cha con ông Phạm Nhứt cũng nhận đóng thuyền cho các đội đua và đều mang thuyền mới ra bơi thử.

Ông Phạm Nhứt nói: “Đối với bà con vùng sông nước xứ Quảng dọc dài từ cảng An Hòa ra Cửa Đại, giải đua thuyền truyền thống PT-TH luôn thu hút đông đảo các đội đua tham gia. Năm nào gia đình tôi cũng đóng một vài chiếc thuyền đua đảm bảo chất lượng”.

Đua thuyền không chỉ là môn thể thao sông nước mà còn là hoạt động văn hóa dân gian, thể hiện khát vọng chinh phục sóng nước của cư dân ven sông, biển. Mỗi khi có cuộc đua thuyền được tổ chức là người người nô nức kéo nhau đi xem, các tay đua dù có bận bịu với việc mưu sinh cũng gác lại để tham gia.

Ông Bùi Hữu Nghĩa (người dân xã Tam Giang, huyện Núi Thành) nói: “Đua thuyền từ lâu là món ăn tinh thần quý giá của bà con vùng sông nước. Hai năm nay do dịch Covid-19 nên không tổ chức được, năm nay nghe Giải đua truyền thống PT-TH Quảng Nam tổ chức lại, mặc dù địa điểm tổ chức khá xa, nhưng chúng tôi vẫn quyết định cùng nhau thuê xe ra Duy Xuyên cổ động”.

Để chuẩn bị cho giải đua thuyền năm nay, thường trực Ban tổ chức giải gồm Đài PT-TH Quảng Nam, Sở VH-TT&DL và UBND huyện Duy Xuyên đã thống nhất các phương án tổ chức từ thể lệ giải cho đến quy định dành cho các đội thuyền đua về số lượng, tư cách, sức khỏe vận động viên tham gia để tránh những sai sót có thể xảy ra dẫn đến sự mất công bằng cho các đội khi tham gia giải. Đồng thời, những phương án chuyên môn cho giải như bố trí đường đua, đích, tiêu cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự cho giải đã được chú trọng.

Ông Trần Đình Ánh - Phó Giám đốc Đài PT-TH Quảng Nam, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết: “Năm nay, chúng tôi tiếp tục bổ sung một số điểm mới, chặt chẽ trong điều lệ như rà soát danh sách vận động viên trước giải, nghiêm cấm các đội thuyền đua thuê mượn người ở ngoài tỉnh, thăm khám sức khỏe vận động viên và quan trọng là bố trí hợp lý các đường đua... Hy vọng sẽ có một giải đấu thành công sau hai năm không thể tổ chức”.

Về phía đơn vị đăng cai (huyện Duy Xuyên), công tác chuẩn bị cho giải đã được gấp rút hoàn thành từ việc trang trí khán đài, chuẩn bị đường đua cho đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, chương trình nghệ thuật chào mừng...

Ông Bùi Minh Diệu - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Duy Xuyên cho hay, giải bị gián đoạn 2 năm liên tiếp nên năm nay, người dân và các đội đua rất hào hứng chờ đợi ngày khai màn. Địa phương đang tập trung cho công tác chuẩn bị giải, hy vọng sẽ có một ngày hội đua thuyền đầy ý nghĩa, thành công.

Năm nay, ngoài tranh tài ở giải hòa bình hay còn gọi là giải rượu dành cho nam, các thuyền đua thi đấu ở 2 nội dung chính là giải truyền thống nam với cự ly 750m (5 vòng đôi) và giải truyền thống nữ với cự ly 600m (4 vòng đôi).