Lịch thi đấu World Cup hôm nay 5/12: Thách thức lớn cho Nhật Bản, Hàn Quốc

(QNO) - Lịch thi đấu World Cup hôm nay 5/12 và rạng sáng 6/12, Nhật Bản và Hàn Quốc đối mặt thách thức lớn khi phải đối đầu Croatia và Brazil.

Hàn Quốc (áo cam) gặp rất nhiều thách thức khi phải chạm trán Brazil. Ảnh: Reuters

Ở khung 22 giờ hôm nay 5/12, đại diện châu Á - Nhật Bản sẽ có cuộc đọ sức với Croatia. Trận đấu này hứa hẹn khó khăn với Samurai Xanh khi đội bóng đến từ châu Âu đang là đương kim á quân của giải. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hajime Moriyasu vẫn có thể tự tin vào kết quả tốt khi họ đã đánh bại cả Đức lẫn Tây Ban Nha ở vòng bảng.

Trong khi đó, ở khung 2 giờ ngày 6/12, Hàn Quốc sẽ đối diện thử thách lớn mang tên Brazil - ứng viên cho chức vô địch. So với Nhật Bản, Hàn Quốc đã phải vất vả hơn rất nhiều mới có vé vào vòng 1/8 trong khi đối thủ của họ lần này là Brazil cũng rất mạnh hơn so với Croatia. Do đó, nhiều người hâm mộ đánh giá đội bóng xứ kim chi sẽ khó có cơ hội làm nên bất ngờ.