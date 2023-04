Long đong hạng Nhất

AN NHI | 18/03/2023 08:30

Giải hạng Nhất năm 2023 dự kiến khởi tranh vào ngày 6/4 kéo dài đến tháng 8/2023 và thể thức thi đấu cũng sẽ được thay đổi so với kế hoạch ban hành trước đó.

Bà Rịa Vũng Tàu được coi là ứng cử viên thăng hạng V-League. Ảnh: A.NHI

Đá vòng tròn hai lượt

Sau khi CLB Sài Gòn quyết định bỏ cuộc vào giờ chót (trước đó không lâu Cần Thơ cũng bỏ giải vì lý do kinh phí), giải hạng Nhất năm 2023 từ 12 đội bóng giờ đây chỉ còn 10 đội, bao gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Hòa Bình, Huế, Long An, PVF, Phù Đổng, Phú Thọ, Quảng Nam.

Với số lượng đội bóng “gọn, nhẹ”, ban tổ chức phải bắt thăm và xếp lại lịch thi đấu cho phù hợp. Đồng thời, thay vì thi đấu hai giai đoạn và tách nhóm như kế hoạch trước đó (tương tự như V-League), giải đấu quan trọng thứ nhì của bóng đá Việt Nam cũng được thay đổi thể thức, chuyển sang thi đấu vòng tròn hai lượt sân nhà - sân khách với tổng cộng 18 vòng cả mùa giải.

Các giải thưởng đã được công bố với số tiền thưởng tăng gấp đôi mùa giải năm 2022, cụ thể đội vô địch 2 tỷ đồng, hạng nhì 1 tỷ đồng, hạng ba 500 triệu đồng. Song điều nhiều người quan tâm là có bao nhiêu suất lên hạng V-League thì đến giờ vẫn chưa có thông tin chính thức. Tuy nhiên, với một suất từ V-League xuống hạng nên nhiều khả năng cũng chỉ có một suất từ hạng Nhất lên V-League.

So với V-League, giải hạng Nhất có số phận khá long đong. Từ con số 12 đội được duy trì nhiều năm, bắt đầu mùa giải năm 2021 khi quyết định tăng lên 14 đội như từng có giai đoạn trước đó để gia tăng tính cạnh tranh cho giải đấu song cuối cùng chỉ có 13 đội tham gia.

Sau khi An Giang giải tán, mùa giải 2022 giải hạng Nhất còn 12 đội. Đến mùa giải 2023, thêm hai cái tên Cần Thơ và Sài Gòn dừng cuộc chơi khiến cho số đội hiện chỉ còn 10 đội. Đây có lẽ là mùa giải có số lượng đội bóng ít nhất trong nhiều năm qua và với một giải đấu chuyên nghiệp, làm nền tảng cho giải đấu cao nhất nước là V-League, con số 10 đội cho thấy sân chơi hạng Nhất ngày càng lâm vào cảnh “chợ chiều” và không còn nhiều sức sống kể từ khi bóng đá Việt Nam chuyển sang chuyên nghiệp.

Ai tham vọng thăng hạng?

Cuộc chiến thăng hạng lên V-League nhiều năm trước đây luôn hấp dẫn. Giải hạng Nhất năm 2022 diễn ra khá quyết liệt và kịch tính với sự góp mặt của Công An Nhân Dân (lên V-League đổi thành Công An Hà Nội), Khánh Hòa (cũng đã lên V-League) và Quảng Nam, thậm chí có cả các đội “phá bĩnh” như Bà Rịa Vũng Tàu, PVF, Long An. Thế nhưng, sau một mùa giải đầy biến động, nhìn vào tiềm lực của 10 đội bóng dự tranh mùa giải 2023 và sự chuẩn bị của họ thời gian qua, xem ra năm nay không mấy ai có tham vọng thăng hạng V-League.

Trong số này, chắc chắc cái tên đầu tiên mà nhiều người nhắc tới là Quảng Nam. Thất bại trong thời điểm quyết định ở mùa giải năm 2022, đội bóng xứ Quảng gây không ít thất vọng cho người hâm mộ.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị cho mùa giải năm nay của nhà cựu vô địch V-League năm 2017 tỏ ra khá lặng lẽ và không cho thấy quyết tâm trở lại “mái nhà xưa” mạnh mẽ như mùa giải 2022. Trong khi đó, các đội Bà Rịa Vũng Tàu, Long An có thực lực và thực tế chơi khá tốt ở mùa giải 2022, nhưng dường như sân chơi V-League vốn tốn kém về tiền bạc không phải là mục tiêu của họ ở thời điểm này.

Không như các đội bóng tại V-League, vấn đề tài chính luôn là rào cản lớn đối với bất cứ đội bóng hạng Nhất nào, nhất là trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay. Vì vậy, việc giữ chân đã là nỗ lực lớn của các doanh nghiệp và địa phương chứ chưa thể mơ chuyển lên giải đấu cao hơn. Ngay cả một số đội bóng V-League hiện nay như TP.Hồ Chí Minh hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn phải thắt chặt hầu bao thì với đội bóng hạng Nhất, “sống” được là một sự cố gắng rất lớn.

Nói vậy để thấy, nhìn bức tranh tổng thể ở giải hạng Nhất năm 2023, không có nhiều đội bóng có lực lượng nổi trội và thể hiện quyết tâm thăng hạng. Trong bối cảnh như vậy, rất có thể niềm tin đặt vào Quảng Nam, Bà Rịa Vũng Tàu và Long An bởi đây là những cái tên có ưu thế về lực lượng lẫn tài chính so với phần còn lại của giải hạng Nhất trong cuộc đua lên V-League. Dù vậy, các đội có tham vọng và năng lực bản thân hay không, còn phải chờ thực tế khi bước vào mùa giải mới có câu trả lời.