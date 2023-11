Mãn nhãn bóng chuyền nữ quốc gia tại Quảng Nam

Vòng chung kết Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2023 vừa khép lại tối qua sau 4 ngày đêm diễn ra sôi nổi và hấp dẫn tại Nhà thi đấu TD-TT tỉnh Quảng Nam (từ 16 - 19/11). Đây là giải đấu do Quảng Nam đăng cai phối hợp với Cục TD-TT, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức.

Nhà thi đấu TD-TT tỉnh khá đông khán giả. Ảnh: T.V

“Duyên nợ” với bóng chuyền nữ

Liên tiếp trong hai năm 2018 và 2019, Quảng Nam được chọn đăng cai tổ chức 2 giải bóng chuyền nữ quốc tế là VTV9 Bình Điền năm 2018 và VTV Cup năm 2019. Lần đầu tiên là chủ nhà giải đấu quốc tế, song cả hai giải đều để lại ấn tượng không chỉ ở yếu tố chuyên môn với nhiều trận đấu hấp dẫn của đội tuyển Việt Nam và các đội bóng đến từ nhiều quốc gia mà còn ở các khán đài luôn chật kín khán giả.

Năm nay, một lần nữa Quảng Nam trở thành điểm đến của bóng chuyền nữ. Quy mô nhỏ hơn khi chỉ là giải đấu cấp câu lạc bộ song với tính chất cạnh tranh của sân chơi vô địch quốc gia cùng việc quy tụ hầu hết vận động viên (VĐV) nữ hàng đầu cả nước hiện nay và những ngoại binh có chất lượng đến từ Bungari, Slovakia, Thái Lan…, rõ ràng vòng chung kết Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2023 vẫn rất đáng xem.

Là giải đấu đòi hỏi tiêu chuẩn khá cao về cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức thi đấu, Quảng Nam đã tập trung nâng cấp Nhà thi đấu TD-TT tỉnh, trang thiết bị như hệ thống đèn chiếu sáng, máy điều hòa, thảm thi đấu nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Các phương án đảm bảo nguồn điện, công tác an ninh, an toàn cũng được chuẩn bị chu đáo và đều được diễn ra an toàn.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL, với trách nhiệm của địa phương đăng cai, ngành đã phối hợp tích cực với các cơ quan chuyên môn thuộc Cục TD-TT, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và đơn vị tài trợ chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ công tác tổ chức giải thành công.

Ngoài việc tổ chức tốt các trận đấu, thông qua giải lần này, Quảng Nam mong muốn sẽ là dịp giới thiệu đến đoàn VĐV tham dự giải và khán giả xem trực tiếp qua sóng truyền hình hiểu thêm về truyền thống văn hóa, lịch sử, khám phá vùng đất và con người Quảng Nam chân thành, thân thiện, mến khách. Thông qua việc đăng cai tổ chức giải cũng nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức bóng chuyền nữ Việt Nam của người dân trong tỉnh cùng các địa phương lân cận.

Những trận cầu đỉnh cao

Vòng đấu bảng tổ chức tại Đà Nẵng và Đắk Nông, trong khi đó Quảng Nam vinh dự được chọn là chủ nhà của vòng chung kết. Tám cái tên vượt qua vòng bảng để hội tụ về Quảng Nam gồm Hóa chất Đức Giang Tia Sáng, Quảng Ninh, VTV Bình Điền Long An, XMLS Thanh Hóa, Ninh Bình LienVietPostBank, Binh Chủng Thông Tin - Trường Tươi Bình Phước, Geleximco Thái Bình, Viettinbank.

Đáng chú ý, trong đội hình của các đội gồm nhiều gương mặt xuất sắc là tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Thị Bích Tuyền, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Tú Linh, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Nguyễn Khánh Đang… cùng các ngoại binh đến từ Bulgaria, Thái Lan, Slovakia như Slavina, Poli, Obina. Nhờ đó, khán giả đã được thưởng thức mãn nhãn những trận đấu đỉnh cao với màn trình diễn đẳng cấp của các cô gái chân dài vốn được theo dõi qua truyền hình.

Không xảy ra tình trạng sốt vé hay “cháy” sân như các giải bóng chuyền nữ quốc tế cách đây vài năm, song số lượng khán giả đến sân khá đông, nhất là 2 ngày diễn ra các trận bán kết, chung kết, tạo nên không khí cổ vũ sôi động và góp phần tăng độ “nóng” cho các cuộc tranh tài.

Ngoài địa bàn Tam Kỳ và các vùng phụ cận, người hâm mộ từ Bắc Trà My, Tiên Phước, Quế Sơn cũng đến sân khá nhiều. Khán giả tên Trần Công Tuấn nhận xét, chỉ 40 nghìn đồng xem 2 trận đấu vòng tứ kết và 70 nghìn đồng xem liên tiếp đến 4 trận đấu vòng bán kết, chung kết ở giải vô địch quốc gia với nhiều tuyển thủ là mức giá quá ổn. Hơn nữa, dễ gì được tận mắt chứng kiến các cô gái bóng chuyền Việt Nam thi đấu.

“Khó có lần thứ hai được xem bóng chuyền nữ quốc gia ngay tại Tam Kỳ nên mình gần như không bỏ sót trận đấu nào. Các trận đấu diễn ra quá hay và hấp dẫn” - anh Tuấn chia sẻ.