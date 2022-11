Một mùa giải thất vọng!

AN NHI | 05/11/2022 09:30

Có được “thiên thời, địa lợi” song cuối cùng đội bóng Quảng Nam không thể giành tấm vé thăng hạng V-League mùa giải năm sau. Một kết cục phải chăng đã được báo trước sau nhiều động thái “lạ” tại sân Tam Kỳ?

Tấm huy chương đồng không thể là niềm vui của đội Quảng Nam ở mùa giải 2022. Ảnh: A.NHI

“Tự bắn vào chân mình”

Quảng Nam ồ ạt thay máu lực lượng trước khi bước vào mùa giải năm 2022 để thực hiện mục tiêu thăng hạng với tổng cộng 20 tân binh đến khoác áo đội chủ sân Tam Kỳ.

Phần lớn trong số đó là những người từng thi đấu tại V-League, như thủ môn Phí Minh Long, Ngân Văn Đại, Hồ Minh Dĩ, Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Vũ Hoàng Dương, Hoàng Thế Tài, họ sát cánh cùng các cựu binh Hà Minh Tuấn, Trịnh Văn Hà, Huỳnh Tấn Sinh, thủ môn Tống Đức An. Nhưng rồi con thuyền Quảng Nam mất lái khiến HLV Dương Hồng Sơn phải rời ghế thuyền trưởng đội bóng xứ Quảng chỉ sau 9 vòng đấu.

Người ngồi vào “ghế nóng” mà Dương Hồng Sơn để lại cũng là một người con xứ Nghệ vốn không hề xa lạ - HLV Văn Sỹ Sơn. Thay tướng, đổi vận, Quảng Nam dưới bàn tay của em trai cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng thi đấu tưng bừng trên sân nhà lẫn sân khách.

Từ một đội trầy trật ở giai đoạn đầu mùa, Văn Sỹ Sơn đã biến cựu vô địch V-League trở thành đội bóng bất bại 7 trận liên tiếp, trong đó có đến 5 chiến thắng, gia nhập tốp đầu và tràn trề cơ hội thăng hạng.

Song người tính không bằng trời tính và những động thái “lạ” diễn ra khiến cho đội bóng xứ Quảng dần xa mục tiêu. Đầu tiên đó là việc trung vệ Huỳnh Tấn Sinh bất ngờ được mang cho đội Hà Nội “mượn” sau khi góp công lớn giúp đội nhà có 2 chiến thắng liên tiếp dưới triều đại HLV Văn Sỹ Sơn (trước đó Tấn Sinh bị HLV Dương Hồng Sơn bỏ rơi).

Có thể nói, cầu thủ người Quảng Nam là trung vệ tốt nhất và ở mùa giải mà hàng phòng ngự của đội nhà chơi tệ nhất thì Tấn Sinh chia tay trong thời điểm bước vào giai đoạn quan trọng là một điều ngạc nhiên.

Càng khó hiểu hơn khi Hà Nội có 3 trung vệ tuyển thủ quốc gia nên Tấn Sinh gần như không có cơ hội ra sân (đến nay mới chỉ 2 lần vào sân vài phút từ ghế dự bị). Điều này chẳng khác nào đội bóng xứ Quảng “tự bắn vào chân mình”!

Trong khi đó, đang ngon trớn trên con đường hướng đến suất lên chơi tại V-League mùa tới, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn bất ngờ chững lại bằng hai thất bại bạc nhược ngay trên sân nhà trước các đối thủ cạnh tranh. Được coi là đội bóng lợi thế nhất khi có đủ “thiên thời, địa lợi” song cuối cùng Quảng Nam tự tay hất văng cơ hội thăng hạng, phải chăng kết cục đã được được dự báo?

Người hâm mộ bị phụ tình

Đã hai mùa giải kể từ khi xuống chơi ở giải hạng Nhất, người hâm mộ bóng đá xứ Quảng luôn mong ngóng đội nhà sớm trở lại V-League - nơi mà đội bóng từng có kỷ niệm đẹp với chức vô địch năm 2017. Vì vậy, theo thống kê của Ban tổ chức giải hạng Nhất 2022, mùa giải năm nay sân Tam Kỳ luôn dẫn đầu cả nước về số lượng khán giả.

Trong trận đấu với Khánh Hòa, khá đông người hâm mộ xứ Quảng đến cổ vũ cho đội nhà và ở khu vực khán đài B sân Tam Kỳ xuất hiện hai tấm băng rôn mang dòng chữ “Quảng Nam thăng hạng” được các khán giả nồng nhiệt kéo lên.

Nhưng đó là lần đầu tiên cũng là cuối cùng ở mùa giải năm nay bởi kết quả nhận lại là sự thất vọng. Khép lại mùa giải, đội bóng đứng thứ ba, đồng nghĩa với việc không thể có được tấm vé thăng hạng tưởng đã nằm trong tầm tay.

Lý giải việc không thể giành được suất thăng hạng, HLV Văn Sỹ Sơn cho rằng, giải hạng Nhất năm nay có đến 3-4 đội có cơ hội lên hạng, trong đó Quảng Nam có cơ hội quyết định nhưng rất tiếc lại không thể tận dụng được.

“Bóng đá là vậy, có lúc may mắn, có lúc không may mắn và đội Quảng Nam đã không được may mắn trong những trận đấu trước đó. Dù vậy, kết quả giải ba chung cuộc cũng là sự cố gắng, nỗ lực của tất cả cầu thủ, cống hiến hết mình vì đội bóng, vì người hâm mộ Quảng Nam” - Văn Sỹ Sơn chia sẻ.

Đúng là có yếu tố thiếu may mắn trong bóng đá nhưng những động thái “lạ” trên sân Tam Kỳ khiến cho người hâm mộ xứ Quảng cảm thấy như bị phụ tình. Để có thể thực hiện được mục tiêu “trở lại mái nhà xưa”, chắc chắn đội Quảng Nam phải tiếp tục “thay máu” về mặt lực lượng ở mùa giải tới, nhất là đội hình hiện tại lớn tuổi nhất giải hạng Nhất, trong đó nhiều cầu thủ lên hàng “lão tướng” khi tuổi đã ngoài 30 tuổi. Nhưng quan trọng hơn, quyết tâm phải được thể hiện từ những người có trách nhiệm dẫn dắt đội bóng đến các cầu thủ, bằng những trận cầu cháy hết mình trên sân cỏ.