Phòng GD-ĐT Tam Kỳ tổ chức thi đấu bóng chuyền chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

(QNO) - Hôm qua 11/11, Phòng GD-ĐT TP.Tam Kỳ tổ chức thi đấu bóng chuyền hơi chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023) tại Trung tâm VH-TT&TT Tam Kỳ với 8 đội bóng của 4 cụm xã, phường tham gia giải, mỗi cụm có 1 đội nam và 1 đội nữ.

Trận đấu diễn ra gay cấn.

Vận động viên là cán bô, giáo viên, nhân viên đang công tác tại các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Tam Kỳ tham gia.

Theo đó, cụm 1 là vận động viên các trường thuộc các xã, phường: Tam Thăng, Phước Hòa, Hòa Hương; cụm 2 gồm các trường thuộc xã, phường: An Phú, Tam Phú, Tam Thanh; cụm 3 gồm các trường thuộc xã, phường: Tân Thạnh, Hòa Thuận, Trường Xuân, Tam Ngọc; cụm 4 gồm các trường thuộc các phường: An Mỹ, An Xuân, An Sơn.

Trận tranh huy chương Vàng giữa 2 đội nữ.

Các đội nam, nữ của mỗi cụm chia làm 2 cặp thi đấu và chọn 2 đội nhất mỗi cặp vào vòng chung kết, hai đội thua đồng giải ba.

Kết quả, ban tổ chức trao cúp và huy chương Vàng cho đội nam cụm 3 và đội nữ cụm 2; đội nam cụm 1 và đội nữ cụm 4 đoạt giải Nhì; đội nam cụm 2, cụm 4 và đội nữ cụm 1, cụm 3 đồng giải Ba.

Đội nữ cụm 2 (các trường thuộc xã, phường: An Phú, Tam Phú, Tam Thanh) đoạt giải Nhất.

Đại diện lãnh đạo Phòng GD-ĐT Tam Kỳ cho biết, bên cạnh chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, giải còn tạo sân chơi vui tươi, bổ ích cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD-ĐT thành phố. Qua đó tuyển chọn lực lượng thành lập đội tuyển tham gia các hoạt động TDTT do các cấp tổ chức trong thời gian đến; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua rèn luyện thân thể trong toàn ngành.