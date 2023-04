Quảng Nam đoạt 20 huy chương tại giải Taekwondo học sinh, sinh viên toàn quốc

(QNO) - Giải Taekwondo học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ I năm 2023 do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT&DL tỉnh Thừa Thiiên Huế tổ chức vừa khép lại sau 4 ngày thi đấu (1 - 4/4).

Niềm vui của các vận động viên Quảng Nam tại giải. Ảnh: T.T.DŨNG

Tham gia tranh tài tại giải lần này có hơn 1.000 vận động viên đến từ 68 đoàn trên cả nước với nội dung quyền và đối kháng các hạng cân chia theo các cấp học từ hoc sinh tiểu học đến THPT và sinh viên.

Đoàn Quảng Nam có 24 vận động viên tham dự và gặt hái được kết quả khá tốt với 20 huy chương; gồm 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 15 huy chương đồng, xếp vị thứ 10 toàn đoàn. Các gương mặt xuất sắc giành được huy chương vàng là Trần Nguyên Khang ở nội dung quyền sáng tạo cá nhân (Câu lạc bộ Hoàng Dũng), Zanellato Kim Sante nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân (Câu lạc bộ Hoàng Dũng), Nguyễn Thư Giản nội dung đối kháng hạng cân 55kg (Trung tâm Đào tạo thi đấu TD-TT tỉnh Quảng Nam).

Trần Nguyên Khang xuất sắc giành huy chương vàng nội dung quyền. Ảnh: T.T.DŨNG

Riêng Câu lạc bộ Hoàng Dũng (Hội An) có 9 vận động viên tham gia; ngoài 2 huy chương vàng của Trần Nguyên Khang, học sinh lớp 5/1 Trường Tiểu học Sơn Phong - Hội An (con trai của võ sư Trần Trung Dũng - chủ nhiệm Câu lạc bộ Hoàng Dũng) và Zanellato Kim Sante, học sinh lớp 8/3 Trường THCS Huỳnh Thị Lựu - Hội An (có ba người Ý, mẹ người Việt), còn giành được 1 huy chương bạc, 9 huy chương đồng.