Đặt mục tiêu thăng hạng song đội bóng Quảng Nam gây thất vọng khi có bước khởi đầu tồi tệ. Nhà cựu vô địch V-League sẽ rất khó trở lại “mái nhà xưa” vào cuối mùa giải năm nay nếu không sớm thay đổi.

Đội hình chất lượng của Quảng Nam chưa thể hiện được gì nhiều. Ảnh: A.NHI

Thua nhiều hơn thắng

Sau giai đoạn tạm nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia và U23 làm nhiệm vụ, giải hạng Nhất 2022 (cùng với V-League) đã trở lại với 2 vòng đấu vừa qua. Có thời gian dài để chuẩn bị và là ứng cử viên thăng hạng nhưng Quảng Nam lại gây thất vọng.

Cuối tuần qua, trước đội bóng đàn em Phố Hiến độ tuổi U20, thậm chí nhiều cầu thủ mới 18 - 19 tuổi, các cầu thủ nhiều kinh nghiệm trận mạc của Quảng Nam lại thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt và chấp nhận thất bại 0 - 1.

Trước đó, ở vòng đấu thứ 4 được chơi ngay trên sân nhà Tam Kỳ, thầy trò HLV Dương Hồng Sơn cũng không khá hơn và chịu thúc thủ trước vị khách Cần Thơ với tỷ số 1 - 2.

Sức ép đối với HLV Dương Hồng Sơn hiện nay là rất lớn. Cuối tuần này ở vòng đấu thứ 6 khi được trở lại sân nhà, HLV người Nghệ An cùng các học trò buộc phải vượt qua Phù Đổng - đối thủ xếp trên 1 bậc. Chỉ có như vậy, họ mới giải tỏa được tâm lý căng cứng sau hai thất bại, vừa giúp cải thiện vị thứ trên bảng xếp hạng. Ở vòng đấu này có nhiều cặp đấu đáng xem. Ngoài đội đầu bảng Bà Rịa Vũng Tàu làm khách của Bình Phước - đội bóng cũng vừa để thua hai trận liên tiếp thì cả 4 đội trong tốp 5 phải đụng độ với nhau: Khánh Hòa gặp Phố Hiến còn Cần Thơ trở lại sân nhà đón tiếp Công An Nhân Dân.

Háo hức chờ ngày giải đấu trở lại nhưng lại bị “dội gáo nước lạnh” bằng hai thất bại liên tiếp trước các đối thủ không phải là mạnh. Đáng chú ý, đây là trận thua thứ 3 sau 5 vòng đấu và rõ ràng, sức mạnh của đội bóng xứ Quảng đang bị đặt dấu hỏi.

Đề ra mục tiêu thăng hạng song đến giờ này thua nhiều hơn thắng, thách thức rất lớn đang chờ đội bóng xứ Quảng ở phía trước. Nếu không sớm cải thiện phong độ, nhà cựu vô địch V-League khó mà mơ về “mái nhà xưa” vào cuối mùa giải năm nay.

Đầu mùa giải, Quảng Nam là cái tên gây ngạc nhiên nhất trên thị trường chuyển nhượng sau khi ồ ạt “thay máu” lực lượng. Mang về gần 20 tân binh, trong đó chiêu mộ được nhiều cầu thủ từng thi đấu tại V-League như thủ môn Phí Minh Long, Ngân Văn Đại, Hồ Minh Dĩ (Hà Nội), Bùi Văn Hiếu (Topenland Bình Định), Nguyễn Vũ Hoàng Dương (Thanh Hóa), Hoàng Thế Tài (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Cao Xuân Thắng (Sông Lam Nghệ An)…

Với lực lượng này, cùng các cựu binh chất lượng Hà Minh Tuấn, Trịnh Văn Hà, Huỳnh Tấn Sinh, thủ môn Tống Đức An, đội bóng chủ sân Tam Kỳ được xem là ứng cử viên số một cho tấm vé thăng hạng V-League vào mùa giải năm tới.

Dù vậy, HLV Dương Hồng Sơn vẫn chưa biết cách giúp “dàn sao” của giải hạng Nhất tỏa sáng. Lối chơi rời rạc, thiếu lửa, hàng thủ thi đấu lúng túng còn hàng công thiếu nhạy bén trong khâu ghi bàn. Ngay cả hai chiến thắng trước Huế và Phú Thọ cũng đều khá nhọc nhằn và có phần may mắn.

Khó cạnh tranh

Trong khi Quảng Nam có bước khởi đầu mùa giải khá tệ thì các đối thủ cạnh tranh lại thi đấu thăng hoa. Sau khi chia tay HLV Trần Minh Chiến, Bà Rịa Vũng Tàu dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Minh Phương tiếp tục cho thấy họ là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch. Sau 5 vòng đấu, Bà Rịa Vũng Tàu bất bại với 3 chiến thắng, 2 hòa, chiếm ngôi đầu bảng với 11 điểm.

Tương tự, Công An Nhân Dân sau khi bổ nhiệm HLV mới Thạch Bảo Khanh (thay HLV Vũ Quang Bảo) cũng tiếp tục tạo ấn tượng mạnh, nhất là khả năng ghi bàn. Sau 5 vòng đấu, đội bóng ngành công an ghi được 10 bàn thắng - nhiều nhất giải và có 3 thắng, 1 hòa, 1 bại, xếp thứ nhì bảng. Cùng có 10 điểm như Công An Nhân Dân nhưng Khánh Hòa - đội bóng vừa có liên tiếp 2 chiến thắng - chịu xếp sau do kém về hiệu số.

Ngoài các đội bóng nằm ở tốp 3, Phố Hiến và Cần Thơ cũng có sự bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng khi mùa giải quay trở lại. Đánh bại Quảng Nam ở vòng 5 cuối tuần qua, đội bóng trẻ Phố Hiến có trong tay 9 điểm, leo lên vị trí thứ 4. Còn Cần Thơ của HLV Nguyễn Việt Thắng cũng xuất sắc có được trọn vẹn 6 điểm trong cả hai chuyến làm khách (của Quảng Nam và Phù Đổng) để vươn lên vị thứ 5.

Ngược lại, trắng tay ở hai vòng đấu vừa qua, Quảng Nam tụt dần xuống thứ 7 với vỏn vẹn 6 điểm và để đội dẫn đầu bảng bỏ xa với khoảng cách 5 điểm. Mùa giải còn dài và khoảng cách này không hề lớn, song để thu hẹp và vượt qua đòi hỏi các cầu thủ đội bóng xứ Quảng nỗ lực hơn rất nhiều.