Quảng Nam trở lại cuộc đua

AN NHI | 30/07/2022 08:00

Giải hạng Nhất 2022 đi qua hơn 1/3 chặng đường đã bắt đầu lộ diện ứng cử viên sáng giá cho hai tấm vé thăng hạng. Tuy nhiên, các đối thủ phía sau, trong đó có Quảng Nam, vẫn bám đuổi quyết liệt.

Quảng Nam đã tìm lại niềm vui chiến thắng. Ảnh: A.NHI

Niềm vui trở lại xứ Quảng

Cuối tuần qua chơi trên sân nhà, dù thi đấu có phần chật vật nhưng cuối cùng Quảng Nam vẫn có được điều mình cần là giành chiến thắng cách biệt tối thiểu trước Bình Phước.

Đây là chiến thắng quan trọng giúp thầy trò HLV Dương Hồng Sơn tiếp tục nuôi hy vọng ở cuộc đua giành một trong hai vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, đồng nghĩa với tấm vé thăng hạng V-League vào cuối mùa.

Vòng đấu thứ 9 cuối tuần này, cả Phố Hiến lẫn Công An Nhân Dân đều làm khách. Nếu như Phố Hiến được dự báo gặp khó trước Huế thì Công An Nhân Dân “dễ thở” hơn khi đối đầu với đội chót bảng Bình Phước. Còn hai đội Khánh Hòa và Bà Rịa Vũng Tàu sẽ đụng nhau tại Nha Trang. Trong khi đó, Quảng Nam di chuyển đến làm khách của một cựu vương V-League là Long An.

Trong 3 trận đấu gần đây, đội trưởng Hà Minh Tuấn cùng các đồng đội đã cởi bỏ được tâm lý căng cứng nên thi đấu khá tốt và tìm lại niềm vui chiến thắng. Có được 2 chiến thắng trên sân Tam Kỳ và 1 trận hòa trên sân Khánh Hòa đã giúp cho đội cải thiện vị thứ đáng kể trên bảng xếp hạng.

Sau 8 vòng đấu, đội bóng xứ Quảng có được 13 điểm, tạm thời đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Dù vậy, khoảng cách với hai đội xếp đầu bảng chỉ 4 - 5 điểm.

Đây rõ ràng là cách biệt không phải lớn, hoàn toàn có thể san bằng và vượt qua chỉ sau vài vòng đấu. Đó là chưa kể, mùa giải vẫn còn chặng đường rất dài ở phía trước với 14 vòng đấu.

“Đường dài mới biết ngựa hay”. Chặng đường còn lại của mùa giải mới thật sự cam go, khắc nghiệt, thử thách bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc đối với các cầu thủ và đội bóng, kể cả tài năng điều binh của các huấn luyện viên.

Nếu giữ được phong độ ổn định như hiện nay, đội hình Quảng Nam với nhiều cầu thủ từng chinh chiến tại V-League sẽ có lợi thế nhất định trong cuộc đua về đích. Nhưng để đạt được mục tiêu, các học trò của HLV Dương Hồng Sơn phải cải thiện khâu ghi bàn. Qua 8 vòng đấu chỉ ghi được 8 bàn thắng là con số khá khiêm tốn với một đội bóng quyết tâm lọt vào tốp 2 để lên hạng.

Sôi nổi tốp đầu

Đến nay Phố Hiến là đội bóng duy nhất bất bại. Cuối tuần qua, đội tiếp tục có chiến thắng thứ 4 liên tiếp và là trận thắng thứ 5 kể từ đầu giải, qua đó khẳng định vị trí số một trên bảng xếp hạng với 18 điểm.

Nguyễn Văn Trạng (bên phải) là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của Quảng Nam trong những trận đấu gần đây. Ảnh: A.NHI

Với lực lượng có độ tuổi còn rất trẻ (độ tuổi U20, thậm chí nhiều cầu thủ mới 18 - 19 tuổi), Phố Hiến đang là đội bóng gây bất ngờ nhất của giải bằng lối chơi trẻ trung, nhanh nhẹn và hiệu suất ghi bàn đáng nể (15 bàn qua 8 trận), phòng ngự hiệu quả (chỉ để lọt lưới 5 bàn). Đang nổi lên là ứng cử viên giành tấm vé thăng hạng và nếu vượt qua được điểm yếu về kinh nghiệm, chắc chắn đội bóng này sẽ tiếp tục bay cao.

Trong số các đội bóng của giải hạng Nhất năm nay, có lẽ Công An Nhân Dân là một trong những đội bóng quyết tâm lên V-League nhất. Sau khi đưa HLV trẻ Thạch Bảo Khanh về thay HLV kỳ cựu Vũ Quang Bảo, đội tiếp tục tạo ấn tượng mạnh trong các vòng đấu vừa qua.

Dù mạch chiến thắng liên tiếp bị ngắt ở con số 3 khi cuối tuần qua để Long An cầm hòa nhưng đội bóng ngành công an vẫn giữ được một trong hai vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Sở hữu lực lượng gồm nhiều tài năng trẻ như Anh Thịnh, Thanh Sơn, Thanh Bình, Hoàng Nam bên cạnh các đàn anh Võ Lý, Như Tuấn, họ được xem là đội bóng có chiều sâu đội hình lẫn kinh nghiệm. Vì vậy, không quá khi cho rằng Công An Nhân Dân là ứng cử viên tiềm năng nhất cho tấm vé thăng hạng vào cuối mùa giải.

Tốp đầu ngoài Phố Hiến và Công An Nhân Dân còn có Bà Rịa Vũng Tàu và Khánh Hòa. Đây là hai đội bóng ở mùa giải trước luôn có mặt ở ngôi đầu nhưng lại sảy chân ở những vòng đấu cuối cùng.

Mùa này, cả hai cũng đang thể hiện phong độ khá tốt, Bà Rịa Vũng Tàu đang xếp thứ ba với 15 điểm còn Khánh Hòa thứ tư với 14 điểm. Không đặt nặng chỉ tiêu lên hạng song nếu có cơ hội, chắc chắn hai đội sẽ quyết tâm tận dụng tối đa ưu thế. Một cuộc đua lên hạng hứa hẹn hấp dẫn ở giải hạng Nhất trong các vòng đấu tới.