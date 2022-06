Sân cỏ bóng đá Việt Nam sôi động trở lại

Sân cỏ trên cả nước sẽ sôi động trở lại vào cuối tuần này khi trái bóng các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (V-League và hạng Nhất) mùa giải năm 2022 vốn tạm dừng từ nhiều tháng trước tiếp tục lăn.

Quả bóng vàng Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức cùng với Viettel hướng đến chiếc cúp vô địch V-League lần thứ 2. Ảnh: A.S

Cú hích từ SEA Games

Bóng đá Việt Nam phải tạm nghỉ 4 tháng nhường chỗ cho nhiều giải đấu quan trọng của đội tuyển quốc gia lẫn U23 quốc gia, trong đó có sân chơi SEA Games 31 năm 2022 tổ chức tại Việt Nam.

Thời gian nghỉ quá dài khiến không ít tranh cãi do những khó khăn, bất cập gây ra cho các câu lạc bộ cũng như cầu thủ. Bù lại, đã có những kết quả có lẽ phần nào làm “nguôi ngoai” những điều không hài lòng đó như sự thành công trong công tác tổ chức SEA Games 31, nhất là thành tích huy chương vàng của đội tuyển bóng đá nam U23 và đội tuyển bóng đá nữ. Và đó là điều chắc chắn sẽ tạo ra cú hích không nhỏ cho bóng đá Việt Nam nói chung, bóng đá cấp câu lạc bộ nói riêng trong thời gian tới.

Giải hạng Nhất cũng trở lại cuối tuần này với vòng đấu thứ 4. Sau 3 vòng đấu đầu tiên, khoảng cách giữa đội đầu bảng và đội xếp thứ 7 chỉ là 3 điểm, trong khi các cựu binh như Long An, Cần Thơ hay Huế vẫn nằm ở nhóm cuối bảng. Điều này cho thấy, giải đấu có sự so kè quyết liệt để cạnh tranh 2 suất lên V-League. Trong số những đội đặt mục tiêu thăng hạng có Bà Rịa Vũng Tàu, Công an nhân dân và Quảng Nam.

Ấn tượng đặc biệt đối với bạn bè khu vực khi Việt Nam là chủ nhà SEA Games vừa qua, đó là các sân bóng đá luôn chật kín khán giả, kể cả các trận đấu không có nước chủ nhà thi đấu.

Ngay cả đội bóng được xem là kình địch của Việt Nam là Thái Lan cũng dành những lời cám ơn đến khán giả Việt Nam trên sân Thiên Trường đã cổ vũ họ hết mình trong những trận đấu ở vòng bảng.

Nhìn những sân bóng vắng tanh ở vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Uzbekistan (ngoại trừ trận đấu có đội bóng chủ nhà) mới thấy trân trọng không khí sôi động tại SEA Games và sự hâm mộ của người dân Việt Nam.

Hiệu ứng từ thành công của SEA Games, đặc biệt là lứa cầu thủ đội U23 lên ngôi vô địch SEA Games và lọt vào đến tứ kết giải U23 châu Á sẽ lan tỏa những điều tích cực đến môi trường bóng đá Việt Nam.

Những trận đấu tới đây ở đấu trường V-League lẫn hạng Nhất, người hâm mộ ngóng xem các nhà vô địch SEA Games sẽ thể hiện mình và hòa nhập như thế nào với đồng đội đàn anh trong màu áo câu lạc bộ.

Tất nhiên, khó kỳ vọng tất cả sẽ được ra sân nhiều và tỏa sáng khi họ vẫn là những cầu thủ còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc. Trong khi đó, các trận đấu ở V-League đòi hỏi đẳng cấp, sự từng trải và thời điểm này bóng đá Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ tài năng đang độ chín.

Nhiều ẩn số

Cho dù ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 nhưng V-League 2022 có nhiều sự thay đổi tích cực, trong đó hai gương mặt đáng chú ý, đó là Topenland Bình Định nổi lên như một đại gia khi đưa về đất võ hàng loạt ngôi sao và Hải Phòng dưới bàn tay của ông bầu Văn Trần Hoàn có bộ mặt khác hẳn.

Với sự chuyển động mạnh mẽ của các đội bóng và qua những gì đã thể hiện trong giai đoạn khởi đầu mùa giải, rõ ràng sẽ có nhiều ẩn số trong cuộc đua hướng đến ngôi vô địch V-League 2022.

Chia tay Quang Hải nhưng vẫn còn đó nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình như Hùng Dũng, Thành Chung, Duy Mạnh, Văn Quyết, đội Hà Nội đương nhiên là ứng viên số một. Màn thể hiện mới đây của họ qua chức vô địch thuyết phục ở giải bóng đá tứ hùng Hải Phòng (gồm Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, Hải Phòng và Hà Nội) cho thấy điều đó.

Cuối tuần này, đội bóng bầu Hiển có trận đấu bù gặp Nam Định và nếu vượt qua đối thủ, họ sẽ chiếm ngôi đầu sau 4 vòng đấu. Cạnh đó, Viettel và Hoàng Anh Gia Lai cũng sẽ là những đội bóng cạnh tranh chức vô địch khi sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia. Ngoài ra, những đội bóng như Sông Lam Nghệ An, Becamex Bình Dương dù không hướng đến ngôi cao nhất nhưng là đối thủ khó chịu đối với bất cứ đội bóng nào.

Có lẽ đây là mùa giải mà tương quan về lực lượng giữa các đội khá cân bằng và có nhiều ứng cử viên cho ngôi vị cao nhất. Điều này khiến cho V-League 2022 hứa hẹn nhiều trận cầu hấp dẫn và khó dự đoán. Sau 4 vòng đấu đầu tiên của mùa giải và sau đó nghỉ gần 4 tháng, giờ là lúc các đội bóng bắt đầu trở lại cuộc đua.