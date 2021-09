Thể thao "lao đao" vì Covid-19

Dịch bệnh Covid-19 làm cho nhiều kế hoạch bị “vỡ” và ngành TD-TT Quảng Nam gần như “đứng bánh” trong thời gian qua, từ những giải đấu thường niên đến các kỳ đại hội, hội thi thể thao 4 năm diễn ra 1 lần được chuẩn bị công phu.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, lãnh đạo Tổng cục TD-TT, UBND tỉnh Quảng Nam cùng các vận động viên tại giải vô địch các Câu lạc bộ Taekwondo toàn quốc 2021. Ảnh: A.S

Khởi đầu ấn tượng

Thể thao Quảng Nam khởi đầu năm 2021 khá ấn tượng bằng lễ phát động điểm cấp tỉnh Tháng hoạt động TD-TT cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được tổ chức vào tháng 3. Đây là hoạt động lớn nhất đầu tiên của tỉnh trong năm 2021 chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam và Ngày truyền thống ngành TD-TT.

Quy mô của hoạt động này không chỉ thể hiện ở sự tham gia chạy hưởng ứng của nhiều vị lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TD-TT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố mà còn ở con số 5.000 người góp mặt, bao gồm cán bộ, nhân dân, công nhân viên chức lao động, học sinh, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang.

Năm 2020, lần đầu tiên tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X khu vực III (bao gồm 12 tỉnh, thành phố là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên và Quảng Nam) nhưng vì dịch Covid-19 nên phải hoãn và dời sang năm 2021. Nhưng một lần nữa, ngày hội thể thao học đường này đã không thể diễn ra vào tháng 5.2021 như kế hoạch.

Một hoạt động đáng chú ý khác, đó là giải vô địch các Câu lạc bộ Taekwondo toàn quốc 2021 cúp Đại sứ Hàn Quốc diễn ra tại Quảng Nam, với sự phối hợp của Tổng cục TD-TT và Liên đoàn Taekwondo Việt Nam.

Thu hút gần 800 vận động viên đến từ 47 câu lạc bộ của các tỉnh thành, ngành trong cả nước tham gia, giải đấu là dịp đánh giá chất lượng huấn luyện, đào tạo của các địa phương, đơn vị trên toàn quốc.

Đồng thời cũng là cơ hội để các vận động viên nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực thi đấu, giúp Liên đoàn Taekwondo Việt Nam tìm kiếm, phát hiện và tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 31.

Là địa phương đăng cai, Quảng Nam đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần cho giải đấu thành công, được ông Park Noh Wan - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đánh giá cao.

Bên cạnh dấu ấn của 2 hoạt động mang tầm quốc gia này, ngành thể thao cũng đã tổ chức thành công 2 giải đấu cấp tỉnh là cờ tướng và bóng chuyền nữ. Đây là 2 giải thể thao thường niên thu hút sự quan tâm của nhiều người, trong khi cờ tướng là hoạt động mừng Đảng, mừng xuân thì bóng chuyền nữ là sân chơi sôi nổi được duy trì đều đặn nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ.

Đứng bánh

Tuy nhiên, tất cả hoạt động trong gần 10 tháng qua chỉ dừng lại ở con số khiêm tốn đó. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát từ tháng 5 đến nay khiến cho nhiều kế hoạch của ngành TD-TT bị “vỡ”, trong đó đáng kể nhất là Đại hội TD-TT tỉnh Quảng Nam lần thứ IX và Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ II - những hoạt động có quy mô lớn với chu kỳ 4 năm diễn ra 1 lần.

Theo kế hoạch, năm 2021 sẽ diễn ra 4 môn đầu tiên của Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ IX năm 2021 - 2022, bao gồm đua thuyền, việt dã, bóng đá nam 11 người, Taekwondo. Song do tình hình dịch bệnh, môn đua thuyền - giải Đua thuyền truyền thống Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam đã không thể diễn ra như kế hoạch vào dịp 19.5.

Tương tự, giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam năm 2021 theo dự kiến tổ chức vào tháng 9 cũng phải tạm hoãn. Hai môn còn lại là bóng đá nam 11 người và Taekwondo cũng cùng chung số phận. Chỉ còn 3 tháng nữa sẽ kết thúc năm 2021 nhưng mùa mưa đã đến nên nhiều khả năng các môn đầu tiên của Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ IX sẽ không thể diễn ra như kế hoạch.

Một hoạt động thể thao quy mô lớn với chu kỳ 4 năm khác đó là Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ II theo kế hoạch tổ chức tại huyện Đông Giang vào tháng 7.2021 cũng “đổ bể”.

Đây là ngày hội của 8 huyện miền núi Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nam Giang, Phước Sơn, Tây Giang, Đông Giang và huyện Núi Thành với những môn thể thao phổ thông như bóng đá nam, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ kết hợp thể thao truyền thống của đồng bào gồm bắn ná, đẩy gậy, kéo co, việt dã leo núi.