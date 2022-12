Thể thao Nam Giang khẳng định mình

AN NHI | 24/12/2022 08:00

Năm 2022 được coi là một năm thành công rực rỡ của thể thao Nam Giang khi xếp trên nhiều địa phương đồng bằng ở bảng xếp hạng tại Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ IX và bước lên ngôi nhất toàn đoàn Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ II.

Đội bóng đá huyện Nam Giang để lại ấn tượng tại giải vô địch tỉnh năm 2022. Ảnh: A.NHI

Cạnh tranh sòng phẳng

Giải Bóng đá vô địch tỉnh năm 2022 lần đầu tiên tổ chức theo thể thức đội bóng các địa phương miền núi thi đấu chung với đồng bằng, ngành để xác định nhà vô địch và các vị thứ tiếp theo.

Nhiều người nghĩ bóng đá Nam Giang khó “có cửa” trước các đối thủ đồng bằng sở hữu thể hình, trình độ chuyên môn tốt hơn nhờ tập luyện thường xuyên. Tuy nhiên, các chàng trai đến từ huyện miền núi này cho thấy đủ sức cạnh tranh sòng phẳng khiến tất cả phải “ngả mũ” thán phục.

Ở vòng chung kết gặp toàn các đối thủ mạnh, thế nhưng đội đã xuất sắc cầm chân Tam Kỳ (đội sau đó đoạt chức vô địch), chỉ để thua sát nút trong trận cầu ngang ngửa trước Ngân hàng (đội sau đó giành chức á quân), và thắng tưng bừng Thăng Bình, qua đó giành vị thứ ba một cách thuyết phục.

Tương tự, ở giải Việt dã Báo Quảng Nam đầy sự cạnh tranh quyết liệt cho cuộc đua về đích đại hội, Nam Giang cũng có màn thể hiện ấn tượng, lần đầu tiên vượt qua các địa phương có truyền thống để lọt vào tốp ba toàn đoàn.

Trong khi đó, ở các môn thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số thuộc chương trình Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ IX, Nam Giang không cho các đối thủ cơ hội bước lên ngôi cao nhất.

Cụ thể, cả 3 môn bắn ná - bắn nỏ, đẩy gậy và kéo co, các vận động viên Nam Giang đều thi đấu xuất sắc để chiếm vị thứ nhất toàn đoàn. Không chỉ để lại dấu ấn trong thi đấu, huyện Nam Giang còn cho thấy quyết tâm thể hiện “màu cờ sắc áo” qua việc góp mặt ở 16/17 môn của Đại hội TD-TT tỉnh (chỉ xếp sau hai địa phương Tam Kỳ và Núi Thành tham gia đủ các nội dung). Họ cũng là một trong hai huyện miền núi (cùng với Phước Sơn) đăng cai tổ chức các môn thi đấu của đại hội.

Với kết quả thi đấu xuất sắc ở nhiều môn, khép lại Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ IX, đoàn vận động viên Nam Giang vươn lên xếp vị thứ 5 trên bảng xếp hạng toàn đoàn, trên cả một số địa phương đồng bằng như Hội An, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Phú Ninh.

Đó là một vị trí xứng đáng cho sự quan tâm đầu tư và quyết tâm của huyện Nam Giang cùng nỗ lực hết mình trong tập luyện, thi đấu của các vận động viên, huấn luyện viên tại một kỳ đại hội toàn tỉnh 4 năm diễn ra một lần.

Đăng quang thuyết phục

Không chỉ mang về kết quả xuất sắc tại Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ IX, huyện Nam Giang còn có một mùa hội thi thành công tại Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ II (tổ chức tại huyện Đông Giang).

Có thể nói, không quyết liệt như Đại hội TD-TT tỉnh nhưng đây lại là một sân chơi đầy sức cạnh tranh của 8 huyện miền núi cao, gồm Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nam Giang, Phước Sơn, Tây Giang, Đông Giang (huyện Núi Thành tham gia nhưng với mục tiêu giao lưu, cọ xát là chính do địa phương có ít vận động viên người dân tộc thiểu số).

Bởi chu kỳ 4 năm diễn ra một lần, hội thi được coi là dịp để các địa phương nói chung, từng cá nhân vận động viên nói riêng quyết tâm thể hiện khả năng của mình.

Niềm vui của các vận động viên môn bắn ná-bắn nỏ huyện Nam Giang tại Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh năm 2022. Ảnh: A.NH

Với 7 môn thi đấu (gồm bóng đá nam, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, bắn ná, đẩy gậy, kéo co và việt dã leo núi), hội thi là những màn tranh tài gay cấn ở từng nội dung cá nhân, từng bộ môn và nhất là cuộc đua cho vị thứ cao nhất toàn đoàn.

Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, từ công tác tuyển chọn lực lượng đến việc tổ chức tập luyện, nên dù phải cạnh tranh quyết liệt với địa phương chủ nhà Đông Giang, đoàn vận động viên Nam Giang tiếp tục có được chiến thắng thuyết phục ở các môn thế mạnh là đẩy gậy, kéo co, bắn ná. Điều đó đã giúp cho Nam Giang đăng quang ở ngôi cao nhất hội thi một cách thuyết phục.

Vừa đứng trên đỉnh sân chơi thể thao của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh, vừa có được một vị thứ cao tại Đại hội TD-TT tỉnh, rõ ràng thể thao Nam Giang có một năm thành công nhất từ trước đến nay.

Đây là tín hiệu lạc quan đối với các địa phương miền núi trong việc quan tâm đầu tư phong trào thể thao, tạo điều kiện cho người dân được tham gia tập luyện, thi đấu, hòa cùng không khí sôi nổi với phong trào chung cả tỉnh.