Thuyền đua huyện Núi Thành giành cả hai giải thưởng

(QNO) - Sáng nay 16.5, trên sông Thu Bồn (Duy Xuyên) diễn ra Giải đua thuyền truyền thống Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam lần thứ XXV năm 2022 cúp Kingtek. Sau 2 năm tạm dừng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải năm nay thu hút hàng nghìn người hâm mộ môn đua thuyền đứng kín bờ nam sông Thu Bồn để dự xem và cổ vũ.

Ông Mai Văn Tư, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam trao cúp vô địch cho thuyền đua nữ Núi Thành. Ảnh: T.V

9 thuyền nữ của các địa phương Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Đại Lộc, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành và huyện miền núi Nam Giang bước vào cuộc đua nội dung truyền thống nữ với không khí sôi nổi ngay sau khi trọng tài phát lệnh xuất phát. Tiếng cổ động của khán giả càng thúc giục các cô gái mạnh tay chèo đưa thuyền mình lao nhanh về phía trước.

Thuyền nữ Núi Thành về đích mà không có đối thủ bám theo. Ảnh: T.V

Đường đua dài đến 6km, sức mạnh và kinh nghiệm của thuyền nữ Núi Thành càng được khẳng định thêm khi không có đối thủ nào đủ sức cạnh tranh. Duy trì phong độ ổn định gần như suốt cả chặng đường đua, thuyền đua của các cô gái Núi Thành một mình băng băng về đích trước sự thán phục của các đối thủ.

Thuyền nam Tam Kỳ và Núi Thành so kè nhau quyết liệt. Ảnh: T.V

Cũng không có cuộc cạnh tranh nào ở nhóm sau, Thăng Bình về nhì với khoảng cách khá an toàn so với thuyền về thứ ba là Điện Bàn. Các vị trí tiếp theo thuộc về thuyền nữ Tam Kỳ, Hội An, Đại Lộc.

Niềm vui vỡ òa của các tay cheo thuyền nam Núi Thành khi giành chiến thắng. Ảnh: T.V

Trong khi đó, nội dung truyền thống nam năm nay diễn ra quyết liệt không chỉ giữa 2 thuyền dẫn đầu là Núi Thành và Tam Kỳ mà còn 7 thuyền thuộc nhóm sau gồm Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Đại Lộc, Quế Sơn, Thăng Bình, Nông Sơn.

Ở cuộc đua nội dung hòa bình trước đó, thuyền Tam Kỳ giành giải nhất và họ tiếp tục thể hiện phong độ ở đường đua chính thức khi vượt lên ở nhóm đầu ngay sau vạch xuất phát.

Trao giải nhất cho thuyền nam Núi Thành. Ảnh: T.V

Nhưng thuyền nam Núi Thành còn xuất sắc hơn. Ngay khi vòng 1 chưa khép lại, họ đã cho thấy khả năng bứt phá mạnh mẽ khiến cho Tam Kỳ và các đối thủ phải bám theo. Đến vòng 2 rồi vòng 3, họ vẫn duy trì thế thượng phong.

Dù chỉ được giải nhì nhưng đây cũng là kết quả tốt của thuyền nam Tam Kỳ. Ảnh: T.V

Cũng có thời điểm khoảng cách giữa thuyền Tam Kỳ và Núi Thành gần như không còn. Dẫu vậy, liên tục bám đuổi song không đủ sức vượt lên khiến cho các chàng trai Tam Kỳ về cuối chặng đua thể hiện sự đuối sức, đành chấp nhận vị trí thứ nhì.

Thu hút hàng nghìn khán giả đến xem và cổ vũ cũng là một thành công của giải. Ảnh:T.V

Ngược lại, các tay đua Núi Thành có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để duy trì tốc độ cao cho đến khi về đích. Giành cả hai giải thưởng nam và nữ, đây là một mùa giải thành công rực rỡ của các thuyền đua huyện Núi Thành.

Ở nhóm sau, bất chấp sự bám đuổi quyết liệt của Duy Xuyên, thuyền nam Thăng Bình cũng có sự ổn định trong suốt chặng đua để giành chiến thắng ở vị trí thứ ba.

Giành được cả 2 giải thưởng nam và nữ, Núi Thành vô địch một cách thuyết phục. Ảnh: T.V

Sau 2 năm không thể tổ chức vì dịch Covid-19, giải đấu thường niên được tổ chức từ năm 1997 này trở lại thành công từ công tác chuyên môn, chất lượng cuộc đua đến thu hút khán giả. Giải đua thuyền truyền thống Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam năm nay hấp dẫn và kịch tính, thật sự là ngày hội văn hóa thể thao của người dân vùng sông nước trên địa bàn tỉnh.