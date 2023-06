Trước ngả rẽ V-League

V-League chỉ còn 2 vòng đấu nữa là khép lại giai đoạn 1 để chuyển sang giai đoạn 2. Do vậy, đây là thời khắc quyết định để các đội bóng bước vào ngả rẽ mới: hoặc ngẩng mặt để đi tranh chức vô địch hoặc cúi đầu vào cuộc chiến “chung kết ngược”.

Đội Hà Nội của Thành Lương dù đang xếp thứ 3 nhưng họ có kinh nghiệm đường dài trong cuộc đua vô địch. Ảnh: A.S

Quyết liệt tốp đầu

V-League 2023 thi đấu theo hai giai đoạn: giai đoạn 1, tất cả 14 đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng rồi phân thành 2 nhóm bước vào giai đoạn 2. Ở giai đoạn này, nhóm 8 đội cao nhất thi đấu với nhau để xác định đội vô địch, á quân và các vị thứ tiếp theo.

Tương tự, nhóm 6 đội cuối bảng cũng thi đấu với nhau để xác định đội rớt xuống hạng Nhất. Về mặt lý thuyết, cơ hội chen chân vào tốp 8 vẫn còn với phần lớn các đội bóng.

Trong đó, các đội nằm ở tốp 3 gồm Đông Á Thanh Hóa 22 điểm, Công An Hà Nội 21 điểm, Hà Nội 19 điểm ngoài lợi thế đảm bảo an toàn về mặt điểm số còn sở hữu lực lượng tốt và phong độ cao. Rất có thể 3 cái tên này tạo ra cuộc đua tam mã tranh chức vô địch V-League năm nay.

Cuối tuần này, V-League trở lại với vòng đấu 12; trong đó trận cầu đinh giữa Thép Xanh Nam Định và Đông Á Thanh Hóa hứa hẹn hấp dẫn. Chờ xem đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt có giành được chiến thắng để cải thiện vị thứ cạnh tranh ở tốp 8 sau chuỗi 6 trận toàn hòa và thua còn đội bóng xứ Thanh sẽ thể hiện ra sao sau thất bại đầu tiên ở vòng đấu trước? Công An Hà Nội và Hà Nội cũng được dự báo không hề dễ thở trước các đối thủ khó chịu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Khánh Hòa. Trong khi đó, 3 đội cuối bảng SHB Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Becamex Bình Dương đều phải làm khách trước các đội bóng đang khát điểm.

Đội đầu bảng Thanh Hóa đến vòng đấu thứ 11 mới nhận thất bại đầu tiên của mùa giải. Nhưng qua những gì mà đội bóng xứ Thanh thể hiện, đây rõ ràng là đối thủ rất khó chịu dù trong đội hình không có ngôi sao lớn nào.

Hơn nữa, trận thua trước Công An Hà Nội cũng chẳng có gì xấu hổ khi đối phương gồm nhiều hảo thủ và đang có phong độ cực cao. Công An Hà Nội với dàn sao như Văn Hậu, Văn Thanh, Tấn Tài đang thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác so với giai đoạn đầu mùa, sẵn sàng cuốn phăng tất cả vật cản (thắng 5 hòa 1 trong 6 trận gần đây). Thậm chí thầy trò HLV Flavio Cruz hiện nay còn được coi là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch.

Song chớ xem nhẹ Hà Nội cho dù họ không có được kết quả tốt trong 5 vòng đấu gần nhất (2 hòa, 2 thua và chỉ 1 thắng). Kinh nghiệm trong cuộc chiến đường dài của những tuyển thủ quốc gia trong đội hình như Duy Mạnh, Thành Lương, Văn Quyết, Tuấn Hải… hoàn toàn trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa để đội bóng thủ đô bảo vệ danh hiệu vô địch. Nên nhớ, với đội bóng nhà bầu Hiển, vị trí thứ nhì là một thất bại khó chấp nhận.

Vùng vẫy thoát tốp dưới

Ở thời điểm hiện tại, trong tốp 8 có điều khá thú vị khi 4 đội vốn được xem là “đại gia” gồm Thép Xanh Nam Định, Topenland Bình Định, Viettel, Hải Phòng lại có cùng 15 điểm và xếp sau đội được đánh giá yếu nhất là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hoàn toàn có thể xảy ra kịch bản điên rồ sau khi kết thúc giai đoạn 1 là một trong những cái tên này văng khỏi tốp 8 rơi vào vòng xoáy đua trụ hạng.

Nếu thành hiện thực thì đó là thảm họa đối với họ; bởi ai cũng thừa biết, các đội bóng này đều được đầu tư mạnh mẽ, nhất là Thép Xanh Nam Định và Topenland Bình Định, với mục tiêu trong nhóm tranh chức vô địch. Dẫu vậy, những gì mà thầy trò HLV Vũ Hồng Việt cũng như HLV Nguyễn Đức Thắng mang lại hoàn toàn không tương xứng “đồng tiền bát gạo” mà câu lạc bộ bỏ ra.

Ở nhóm cuối, Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An vẫn còn cơ hội lọt vào tốp 8 bởi khoảng cách với đội xếp thứ 5 cũng chỉ từ 2 - 3 điểm. Hai vòng đấu tới sẽ là thời khắc quyết định để các đội, hoặc xua tan nỗi lo rớt hạng nếu được ghi tên vào danh sách 8 đội đầu bảng, hoặc phải bước vào cuộc chiến sinh tồn khi rơi vào nhóm 6 đội cuối bảng.

Nhưng quả thật rất khó khăn cho HLV Kiatisak và Phan Như Thuật khi mùa giải năm nay cả Hoàng Anh Gia Lai lẫn Sông Lam Nghệ An đều mất nhiều quân bài quan trọng. Thế nên, nếu không thể ngẩng mặt đi tranh chung kết cũng là điều không quá hối tiếc với cả hai.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh và Becamex Bình Dương đã an phận ở lại để quyết chiến tại vòng “chung kết ngược” đang chờ ở phía trước. Đây là mùa giải đầy khó khăn đối với đội bóng sông Hàn và đất Thủ khi đã thay tướng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sáng sủa, 11 trận đấu không biết mùi chiến thắng.