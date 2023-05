Từ 16 - 18/6 diễn ra giải bóng bàn truyền thống Đất Quảng lần thứ nhất

(QNO) - Liên đoàn Bóng bàn Quảng Nam và UBND TP.Tam Kỳ vừa ban hành kế hoạch tổ chức giải bóng bàn truyền thống Đất Quảng lần thứ nhất năm 2023, tranh cúp Diên Khánh - Kỹ sư Lang.

Giải bóng bàn truyền thống Đất Quảng lần thứ nhất được tổ chức trong tháng 6/2023. Ảnh: D.L

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa - thể thao - du lịch biển năm 2023 tại TP.Tam Kỳ; đồng thời hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần vui tươi, lành lạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào thể dục - thể thao.

Giải sẽ tạo điều kiện để vận động viên các câu lạc bộ bóng bàn trong toàn tỉnh và các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham gia thi đấu, giao lưu nhằm duy trì và phát triển môn bóng bàn tại các địa phương.

Thời gian thi đấu từ ngày 16 - 18/6/2023 tại Nhà tập luyện và thi đấu Sang Kỳ An (TP.Tam Kỳ), bao gồm 2 nội dung: đồng đội hạng nâng cao phân hạng A, B, C, D gồm 16 đội, thi đấu theo thể thức Olympic gồm 4 trận đơn và 1 trận đôi; đồng đội phong trào phân hạng A, B, C Quảng Nam gồm 16 đội, thi đấu 5 trận gồm 3 trận đơn và 2 trận đôi.

Ban tổ chức nhận đăng ký thi đấu trực tiếp tại Trung tâm Văn hóa - thể thao - truyền thông TP.Tam Kỳ. Ngoài ra, để tạo điều kiện đăng ký thi đấu đối với các vận động viên ở xa, Ban tổ chức nhận đăng ký qua Zalo ông Trần Vĩnh Sang - Trưởng ban Chuyên môn Liên đoàn Bóng bàn Quảng Nam, SĐT: 0932.400.404.