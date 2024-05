Bạn cần biết Thị trường chiếu điều hòa đắt khách dịp nắng nóng cao điểm (PR) - Mới bước vào đầu tháng Năm nhưng thị trường các sản phẩm làm mát đã cực kỳ sôi động. Trong đó chiếu điều hòa là một trong những sản phẩm Hot trong mùa hè năm nay. Các nhà phân phối chăn ga gối đệm uy tín cũng liên tục tung ra những mẫu chiếu điều hòa chất lượng, đa dạng về kiểu dáng, kích thước để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Nhu cầu sử dụng chiếu điều hòa tăng cao

Theo dự báo của các chuyên gia, mùa hè năm 2024 sẽ xuất hiện nắng nóng kỷ lục ở nhiều nơi. Nhiệt độ trung bình ở nước ta sẽ cao hơn nhiệt độ trung bình những năm trước đây từ 0,5 - 1,5 độ C. Mới bước vào đầu mùa hè nhưng tình trạng hạn hán và nắng nóng gay gắt đã diễn ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Chính vì thế nhu cầu mua các sản phẩm làm mát như quạt, điều hòa nhiệt độ, chiếu làm mát,...tăng cao đột biến trong thời gian gần đây.

Ghi nhận tại một số cửa hàng chăn ga gối đệm, chiếu điều hòa là một trong những dòng sản phẩm đang rất hút khách. Để đáp ứng nhu cầu của người dùng, các cửa hàng cũng nhập về số lượng lớn chiếu điều hòa với đủ kiểu dáng, mẫu mã khác nhau được khách hàng rất ưa chuộng.

Chiếu điều hòa là sản phẩm được nhiều người ưa chuộng

Chị Hằng Nga (Xuân Thủy, Cầu Giấy) cho biết, những ngày hè nắng nóng, hai bé gái của chị ngủ không ngon giấc lại hay bị đổ mồ hôi trộm. Vì thế chị quyết định mua chiếu điều hòa để tạo sự thoáng mát và êm ái cho giường ngủ của con. Ngoài ra, chị cũng mua chiếu điều hòa kích thước lớn hơn cho phòng ngủ của hai vợ chồng.

Không chỉ có chị Nga, sản phẩm chiếu điều hòa cũng được rất nhiều người ưa chuộng trong mùa hè năm nay. Chị Lan Anh (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân) chia sẻ: “Chiếu điều hòa vừa hút ẩm, vừa thoáng khí lại dễ vệ sinh nên mình rất thích. Màu sắc chiếu cũng đa dạng, mình dễ dàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp để tô điểm cho phòng ngủ”.

Trải nghiệm bộ sưu tập chiếu điều hòa chất lượng tại Chăn Ga Gối Đệm Russo

Khảo sát trên thị trường có thể thấy các loại chiếu làm mát khá đa dạng về chủng loại như chiếu trúc, chiếu tre, chiếu mây, chiếu điều hòa,... Tuy nhiên với những ưu điểm nổi bật, chiếu điều hòa vẫn là sản phẩm vẫn được nhiều người ưu tiên lựa chọn. Ngay từ đầu mùa hè, các cửa hàng uy tín như Chăn Ga Gối Đệm Russo đã thu hút rất nhiều khách hàng đến tham quan, tìm mua chiếu điều hòa. Đây là địa chỉ được khách hàng đánh giá cao về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Chất lượng là yếu tố hàng đầu

Là thương hiệu Chăn Ga Gối Đệm uy tín trên thị trường, Russo luôn chú trọng vào chất lượng sản phẩm. Các sản phẩm chiếu điều hòa tại cửa hàng đều được nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng tại Hàn Quốc, Nhật Bản, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, chất lượng cho người sử dụng.

Chiếu điều hòa tại Russo được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với cấu tạo gồm 3 lớp. Trong đó bề mặt là lớp vải thoáng mát, lớp giữa là mủ cao su non thiên nhiên 100%, lớp cuối là vải chống thấm. Độ dày của sản phẩm là 1,5cm. Chiếu được thiết kế với các lỗ thông hơi để tạo khả năng thông gió, giúp cơ thể luôn thoải mái, mát mẻ. Nhờ sử dụng chất liệu cao su non nên chiếu điều hòa có khả năng đàn hồi tốt, mang đến cảm giác êm ái khi nằm.

Các mẫu chiếu điều hòa mang lại cảm giác thông thoáng, mát mẻ cho người dung.

Ngoài ra, một số dòng sản phẩm của Russo như chiếu điều hòa 6D còn có thêm màng lọc kháng khuẩn giúp chống mùi hôi, chống dị ứng. Với khả năng hút ẩm, thoát hơi nhanh, sản phẩm có tác dụng làm giảm mồ hôi, nóng bức, tạo sự thoải mái cho người dùng.

Nhờ sản xuất bằng công nghệ cao, các mẫu chiếu điều hòa tại Russo đều có độ bền từ 2-5 năm. Mẫu chiếu điều hòa cao su non Mark Cross còn có độ bền lên tới 10 năm.

Đa dạng kiểu dáng, mẫu mã

Đến với cửa hàng Chăn Ga Gối Đệm Russo, khách hàng được trải nghiệm không gian mua sắm tuyệt vời với nhiều dòng sản phẩm cao cấp như: Chiếu điều hòa cao su non; chiếu điều hòa cao su non 3D, 5D, 6D; chiều điều hòa cao su non cho bé; chiếu điều hòa cao su non Latex; chiếu điều hòa cao su non Mark Cross,...Cùng với sự đa dạng về chủng loại thì kích thước và màu sắc sản phẩm cũng rất phong phú. Tại Russo, người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn được sản phẩm có kích thước, màu sắc phù hợp với chiếc giường như chiếu 1m2, 1m6, 1m6, 1m8x2m,...

Đặc biệt, Russo còn có nhiều mẫu chiếu điều hòa với màu sắc, họa tiết hoa văn vô cùng dễ thương, phù hợp với sở thích của trẻ nhỏ. Chính vì thế, đây cũng là điểm đến của nhiều phụ huynh có nhu cầu mua chiếu làm mát cho con.

Sản phẩm đa dạng về mẫu mã, kích thước.

Giá bán phải chăng

Bộ sưu tập chiếu điều hòa tại Russo có mức giá rất phải chăng, chỉ dao động từ 300.000đ - 500.000đ. Cửa hàng cũng thường xuyên có các chương trình giảm giá từ 20 - 50% cho khách hàng. Vì thế, không khó để người tiêu dùng lựa chọn được sản phẩm ưng ý. Ngoài bán trực tiếp tại cửa hàng, Russo còn cung cấp phương thức bán hàng online trên website, mang đến sự tiện lợi cho khách hàng khi mua sắm từ xa.

Với thời tiết nắng nóng như hiện nay, sử dụng chiếu điều hòa kết hợp với quạt hay máy lạnh là giải pháp hiệu quả để xua tan nắng nóng, mang lại giấc ngủ sâu và trọn vẹn cho người dùng.

