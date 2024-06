Thanh thiếu niên Thiết thực những công trình măng non (QNO) – Những công trình măng non “Không gian đọc sách cho thiếu nhi - Khu vui chơi cho trẻ em” do Hội đồng Đội tỉnh bàn giao cho 10 Liên đội trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả trong việc hình thành thói quen đọc sách cho trẻ. Đồng thời tạo thêm nhiều không gian cho đội viên, thiếu nhi sinh hoạt Đội và vui chơi, giải trí lành mạnh, phát triển toàn diện.

Công trình măng non “Khu vui chơi cho trẻ em” ở góc sân của điểm trường Cutchrun (thuộc Trường Tiểu học Mà Cooih, Đông Giang). Ảnh: M.H

Năm học qua, sự xuất hiện của công trình măng non “Khu vui chơi cho trẻ em” ở góc sân của điểm trường Cutchrun (thuộc Trường Tiểu học Mà Cooih, Đông Giang), đã mang đến cho học sinh những buổi ra chơi đầy tiếng cười. Em Bríu Thiên An, học sinh lớp 5/3 chia sẻ: “Trước đây, vào giờ ra chơi, em cùng các bạn sẽ chơi trong lớp hoặc cùng chạy nhảy trong khuôn viên trường. Từ ngày có khu vui chơi này, chúng em có thêm nhiều trò chơi mới, như leo lưới vận động thể chất, xích đu, cầu trượt….”.

Giờ ra chơi nhiều niềm vui của trẻ em vùng cao. Ảnh: M.H

Còn tại Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Nông Sơn), công trình măng non “Không gian đọc sách cho thiếu nhi” đã hình thành thói quen đọc sách cho các em trong năm học vừa qua. Em Nguyễn Hà Quỳnh Như – học sinh lớp 8/1 nói, lâu nay việc tra cứu, tìm hiểu kiến thức của em đều thông qua điện thoại hoặc máy tính. Từ ngày có công trình măng non này, những buổi ra chơi hay giờ rảnh rỗi, em đã rủ các bạn trong lớp đến đọc sách, truyện hoặc tìm hiểu kiến thức phục vụ quá trình học tập. Giáo viên, phụ huynh cũng rất khuyến khích em thường xuyên đến công trình măng non này để học tập, rèn luyện.

Cô giáo Trương Thị Diễm Huy - Tổng phụ trách trường THCS Nguyễn Duy Hiệu cho biết: “Ấn tượng nhất trong công trình măng non tại trường là mô hình “Hòm thư góp ý măng non”. Đây là địa chỉ tin cậy để các em được phát huy quyền của mình. Nhiều học sinh đã mạnh dạn chia sẻ tâm tư, nguyện vọng với thầy cô, bạn bè để Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô lắng nghe, thấu hiểu và giải đáp, giúp đỡ. Qua đó giúp các em chuyên tâm học tập, phát triển toàn diện”.

Công trình măng non “Không gian đọc sách cho thiếu nhi” tại Trường THCS Kim Đồng (Núi Thành). Ảnh: M.H

Cùng với 10 công trình măng non với tổng trị giá 500 triệu đồng đã bàn giao, Hội đồng Đội tỉnh đã phát động 100% các cấp bộ Đoàn, Đội trên địa bàn tỉnh xây dựng ít nhất 1 điểm vui chơi phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương. Trong năm học 2023 - 2024, rất nhiều khu vui chơi đã hoàn thiện và bàn giao cho các trường tiểu học, THCS ở Thăng Bình, Hiệp Đức, Tiên Phước…

Theo Hội đồng Đội tỉnh, từ một phong trào nhỏ song các công trình măng non này đã phát huy hiệu quả thực tiễn, phục vụ đắc lực cho các em học sinh trong việc học tập, rèn luyện. Qua đó phát huy vai trò của tổ chức Đội trong trường học với phương châm “Việc làm nhỏ - Ý nghĩa lớn”.