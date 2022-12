Agribank Quảng Nam tặng 1 tỷ đồng đến người dân gặp khó do bão lũ

(QNO) - Agribank chi nhánh Quảng Nam vừa trao tặng 1 tỷ đồng đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng của bão, lũ trên địa bàn tỉnh trong năm nay.

Agribank Quảng Nam hỗ trợ người dân huyện Đông Giang khắc phục hậu quả bão lũ năm 2022. Ảnh: Q.VIỆT

Ngân hàng đã phân bổ số tiền hỗ trợ cho 10 địa phương trên địa bàn tỉnh (mỗi địa phương 100 triệu đồng) gồm Nam Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nông Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Bắc Trà My, TP.Hội An.

Ông Hà Thạch - Giám đốc Agribank Quảng Nam cho biết, hỗ trợ khắc phục hậu quả sau thiên tai bão, lũ trên địa bàn tỉnh là rất cấp thiết thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, chung tay vì cộng đồng. Đồng thời ngân hàng mong muốn các hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống để đón tết no ấm, sum vầy bên gia đình, người thân.

Agribank Quảng Nam là một trong những ngân hàng thương mại chủ lực trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tín dụng đã thực hiện đúng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện kinh doanh chất lượng, hiệu quả, phục vụ tốt cho tín dụng nông nghiệp, nông thôn. Các hoạt động an sinh xã hội cũng được Agribank Quảng Nam chú trọng triển khai thường xuyên nhằm đồng hành, động viên, chia sẻ những khó khăn của người dân.

Agribank Quảng Nam trao tặng 100 triệu đồng đến người dân chịu tác động của bão lũ trên địa bàn huyện Hiệp Đức.

Mỗi năm Agribank Quảng Nam đều dành nhiều tỷ đồng để thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, tập trung vào các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chia sẻ và hỗ trợ người nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Từ khi thành lập năm 1997 đến nay, Agribank Quảng Nam đã tài trợ 110 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.