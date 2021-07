Công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin về buôn lậu, hàng giả

(QNO) - Đường dây nóng của Cục Quản lý thị trường (QLTT) Quảng Nam hoạt động 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần để kịp thời tiếp nhận, xử lý tin báo, thông tin phản ánh, kiến nghị đối với các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả... trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định thị trường, phục vụ tốt đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng Quảng Nam.

Cục QLTT tỉnh vừa ban hành Thông báo 481 tiếp nhận, xử lý tin báo, thông tin phản ánh, kiến nghị, cụ thể:

- Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Quảng Nam (Ban Chỉ đạo 389): ông Đoàn Ngọc Sơn, ĐT: 0903.569525.

- Đường dây nóng Cục QLTT tỉnh và các phòng: ông Đoàn Ngọc Sơn - quyền Cục trưởng, ĐT: 0903.569525; ông Lê Viết Vinh - Trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp, ĐT: 0398.183444; bà Nguyễn Thị Thùy Vân - Trưởng phòng Tổ chức hành chính, ĐT: 0905.540998. Địa chỉ tiếp nhận: quốc lộ 1, phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ.

Đường dây nóng các đội QLTT:

- Đội QLTT số 1 (quản lý địa bàn Tam Kỳ, Phú Ninh và cơ động toàn tỉnh): bà Hoàng Thị Nhật Phương, 51 Tôn Đức Thắng, TP.Tam Kỳ, ĐT: 0988.951780.

- Đội QLTT số 2 (quản lý địa bàn Hội An): ông Huỳnh Phước Thực, khối phố Tân Lập, phường Tân An, TP.Hội An, ĐT: 0914.067356.

- Đội QLTT số 3 (quản lý địa bàn Núi Thành): ông Nguyễn Đình Quốc, 207 Phạm Văn Đồng, khối phố 3, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, ĐT: 0905.811729.

- Đội QLTT số 4 (quản lý địa bàn Thăng Bình): ông Nguyễn Xuân Hữu, 77 Nguyễn Hoàng, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, ĐT: 0977.927926.

- Đội QLTT số 5 (quản lý địa bàn Duy Xuyên và Đại Lộc): ông Lê Đình Lâm, khu Phước Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, ĐT: 0973.183874.

- Đội QLTT số 6 (quản lý địa bàn Điện Bàn): ông Võ Văn Nhàn, đường Hồ Xuân Hương, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, ĐT: 0985.545979.

- Đội QLTT số 8 (quản lý địa bàn các huyện Nam Giang, Phước Sơn, Đông Giang và Tây Giang): ông Huỳnh Văn Cường, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, ĐT: 0905.817840.

- Đội QLTT số 10 (quản lý địa bàn các huyện Quế Sơn, Hiệp Đức và Nông Sơn): ông Nguyễn Quang Tâm, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, ĐT: 0905.878145.

- Đội QLTT số 11 (quản lý địa bàn các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước): ông Phạm Xuân Đồng, 303 Võ Nguyên Giáp, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, ĐT: 0982.019757.