Đầu tư 210 tỷ đồng để triển khai dự án kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 597 về việc phân bổ vốn ngân sách Trung ương năm 2023 cho dự án kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực biển An Bàng (TP.Hội An).

Một đoạn bờ biển Cửa Đại bị sạt lở nặng. Ảnh: H.S

Theo quyết định, UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh số tiền 210 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí để thực hiện dự án theo đúng mục đích, hiệu quả; tập trung theo dõi, đôn đốc, triển khai đẩy nhanh tiến độ của dự án, đảm bảo kịp thời giải ngân hết kế hoạch vốn theo đúng quy định.

Dự án nhằm phòng chống xói lở bờ biển, tái tạo bãi biển, từng bước hoàn thiện hệ thống công trình phòng chống sạt lở bờ biển Cửa Đại, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra, tạo động lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X diễn ra vào năm ngoái đã thông qua Nghị quyết số 21 quyết định chủ trương đầu tư dự án kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng (TP.Hội An).