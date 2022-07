Hội An thu ngân sách đạt 98,9% dự toán năm 2022

(QNO) - Sáng nay 14.7, HĐND TP.Hội An khóa XII khai mạc Kỳ họp thứ 5 để xem xét các báo cáo thường lệ giữa năm và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 5, HĐND TP.Hội An khóa XII. Ảnh: Q.T

Theo báo cáo tại kỳ họp, trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước của Hội An ước đạt hơn 1.411 tỷ đồng (đạt 98,9% so với dự toán năm). Tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 380 tỷ đồng.

Du lịch mở cửa trở lại sau dịch bệnh Covid-19 giúp nhóm ngành du lịch - dịch vụ - thương mại vốn là trụ cột trong nền kinh tế Hội An có chuyển biến lớn. Nửa đầu năm 2022, Hội An đón 487 nghìn lượt khách (tăng 217,4% so với cùng kỳ). Doanh thu du lịch ước đạt hơn 210 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 73,4 tỷ đồng (tăng 33,2% so với cùng kỳ và đạt 75,9% so với kế hoạch).

Việc đăng cai nhiều sự kiện thuộc Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 giúp du lịch Hội An có thêm đòn bẩy phục hồi. Ảnh: Q.T

Thành phố tiếp tục tổ chức lấy ý kiến để hoàn chỉnh Đề án bảo tồn hệ sinh thái kết hợp phát triển nông nghiệp bền vững và du lịch cộng đồng cồn Nam Ngạn - Vĩnh Thành và Dự án xây dựng bộ sản phẩm du lịch đặc trưng tại Cù Lao Chàm - Hội An theo định hướng phát triển du lịch xanh.

Đồng thời triển khai các chương trình, nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển du lịch Hội An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; thông qua kế hoạch phát triển du lịch xanh Hội An và phát động chương trình "Người Hội An đi du ngoạn Hội An".

Địa phương cũng tiếp tục rà soát, chọn vị trí đầu tư trung tâm OCOP cấp vùng tại khu đô thị An Bàng; đề xuất tỉnh bổ sung Cụm công nghiệp làng nghề Cẩm Hà vào quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Quảng Nam.

Khách nội địa đến Hội An đang tăng trưởng mạnh. Ảnh: Q.T

Dù vậy, công tác giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30.6.2022 mới đạt 12% kế hoạch vốn (khoảng 80 tỷ đồng). Tình hình giải ngân vốn xây dựng cơ bản còn chậm, nhiều ách tắc. Việc triển khai hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình trên địa bàn thành phố còn rất chậm, dàn trải, kéo dài, làm giảm hiệu quả đầu tư.

Tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo UBND TP.Hội An trình bày các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; dự kiến danh mục đầu tư công năm 2023.