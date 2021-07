Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm: Nhiều chỉ tiêu kinh tế hồi phục và tăng trưởng tích cực

(QNO) - Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tại kỳ họp HĐND tỉnh sáng nay 22.7, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói, trong bối cảnh bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh tập trung quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì, phục hồi nhanh, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội và bảo đảm đời sống nhân dân. Đến nay đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: P.Đ

Tăng trưởng tích cực

Một số chỉ tiêu kinh tế đã có dấu hiệu hồi phục và tăng trưởng tích cực. Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng qua đạt hơn 30.910 tỷ đồng, tốc độ GRDP tăng 11,7% (năm 2020 âm 9,8%). Đây là mức tăng cao trong bối cảnh chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, là một trong 9 tỉnh của cả nước có tốc độ tăng trưởng hơn 2 con số, đứng thứ 5 so với cả nước và cao nhất Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về tốc độ tăng trưởng.

Quy mô nền kinh tế gần 51.973 tỷ đồng, đứng vị trí thứ 2 sau Đà Nẵng của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Cơ cấu GRDP: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 15,4%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 34,6%; khu vực dịch vụ chiếm 32%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 18%.

Khu vực công nghiệp và xây dựng có sự đột phá, phục hồi mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng tăng 33,4% so với cùng kỳ, nhất là ở lĩnh vực công nghiệp (tăng 41,4%) do sản xuất công nghiệp phục hồi sau thời gian dài bị ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, đối với doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có dấu hiệu khởi sắc và dần thích nghi với trạng thái “bình thường mới”.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 35% đã đóng góp lớn nhất vào mức tăng trưởng chung toàn nền kinh tế; trong đó hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô với mức tăng 35,5%. So với thời điểm trước dịch Covid-19 xảy ra (so với cùng kỳ năm 2019), ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13%, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của ngành.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa X. Ảnh: P.Đ

Báo cáo việc thu - chi ngân sách, ông Đặng Phong - Giám đốc Sở Tài chính cho biết, thu ngân sách 6 tháng tăng cao, khả năng vượt dự toán năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 6 tháng là 13.475 tỷ đồng, đạt 69,6% dự toán năm và tăng 61% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 10.420 tỷ đồng, đạt 65% dự toán năm và tăng 65% so với cùng kỳ. Thu ngân sách tăng cao chủ yếu do tăng thu ngành ô tô và thủy điện. Thu xuất nhập khẩu 3.055 tỷ đồng, đạt 91% dự toán, tăng 49% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương 9.754 tỷ đồng, đạt 49% dự toán; trong đó, chi thường xuyên hơn 5.387 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 2.971 tỷ đồng. Tổng huy động trên địa bàn đạt 63.475 tỷ đồng, tăng 0,78% so với đầu năm và tăng 10,39% so với cùng kỳ.

Chuyển biến 3 nhiệm vụ đột phá

Việc thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị; chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng đạt được nhiều kết quả khả quan.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng qua khoảng 14.660 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ, trong đó vốn đầu tư công năm 2021 trên toàn tỉnh (không bao gồm các dự án do Trung ương quản lý) là 7.594 tỷ đồng.

Thực hiện chuyển đổi số theo lĩnh vực quản lý tại sở, ngành và địa phương. Cập nhập thông tin và báo cáo số liệu về kinh tế - xã hội đã chuẩn hóa lên hệ thống thông tin báo cáo tỉnh (LRIS); cập nhật, xử lý số liệu trên hệ thống IOC Quảng Nam, Smart Quảng Nam, Egov Quảng Nam để phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH trình bày báo cáo đề nghị hỗ trợ người lao động tự do, người cách ly tập trung phòng dịch Covid-19. Ảnh: P.Đ

Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp để tháo gỡ khó khăn, giải quyết vướng mắc và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Lũy kế số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 666 doanh nghiệp với số vốn đăng ký hơn 5.400 tỷ đồng, tăng 4,3% số doanh nghiệp đăng ký mới, vốn đăng ký mới tăng 8,5% so với cùng kỳ, cho thấy xu hướng phục hồi của nền kinh tế và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

Báo cáo của UBND tỉnh cũng nhận định, dịch bệnh đã tác động rất lớn đến khả năng gia nhập thị trường của doanh nghiệp thể hiện qua các con số như số doanh nghiệp giải thể 78, tăng 20,5%; thông báo ngừng hoạt động 512, tăng 33% so với cùng kỳ. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch, trong 6 tháng có hơn 90% doanh nghiệp du lịch đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Nhiều doanh nghiệp đang khó khăn với các khoản nợ ngân hàng, thuế, bảo hiểm, có nguy cơ không thể trả được nợ, lãi vay, có thể giải thể, phá sản. Có khoảng 14.000 lao động ngành du lịch mất việc làm và thiệt hại khoảng 13.000 tỷ đồng.