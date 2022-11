(QNO) - Sáng 7/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường dự và phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: HẰNG HÀ

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Quang Thử cho biết, qua 10 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội Quảng Nam tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao. Tổng thu ngân sách nhà nước đến 31/10 đạt hơn 23,9 nghìn tỷ đồng, đạt 101% dự toán năm, tăng 45% so với cùng kỳ.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước tính 9 tháng năm 2022 tăng gần 13,2% so với cùng kỳ, xếp vị thứ 8/63 tỉnh thành. Dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP năm nay tăng hơn 10%, cao hơn 5,04% so với năm 2021, vượt chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh giao đầu năm (7,5-8%). Quy mô nền kinh tế 9 tháng đạt hơn 83 nghìn tỷ đồng (giá hiện hành), xếp thứ 19/63 tỉnh thành.

Khu vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 25,3% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng cao so với cùng kỳ như ô tô du lịch, cát trắng, nước ngọt, điện…

Đặc biệt dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành từng bước phục hồi và tăng trưởng đáng kể. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 51,7 nghìn tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt gần 4,4 triệu lượt, tăng gấp 13 lần so với cùng kỳ.

Khu vực xây dựng có tăng trưởng, tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn do giá nguyên vật liệu tăng cao; khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản chịu ảnh hưởng yếu tố thời tiết bất lợi. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đến 31/10 đạt 3.762,5 tỷ đồng, đạt 60% so với kế hoạch giao đầu năm, đạt 50,4% so với kế hoạch vốn bổ sung.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ghi nhận, biểu dương sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong 10 tháng đầu năm. Góp ý vào nhiệm vụ thời gian đến, đồng chí Phan Việt Cường đề nghị các cấp, ngành rà soát lại các chỉ tiêu chưa đạt để sớm có phương hướng giải quyết. Các ngành liên quan khẩn trương có phương án kiểm soát chặt chẽ, chấn chỉnh thị trường giá, đặc biệt là giá vật liệu xây dựng…

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh giao Sở KH&ĐT chủ trì, đánh giá lại 15 nhóm chỉ tiêu đã đề ra, qua đó đưa ra phương án giải quyết kịp thời, đặc biệt đối với những chỉ tiêu khó đạt. Các sở ngành, địa phương phối hợp khẩn trương hoàn thành công tác lập quy hoạch; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, chương trình, nhất là chương trình giảm nghèo; tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống và kiểm soát tốt dịch bệnh...