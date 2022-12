Nhiều hiến kế tâm huyết cho quy hoạch TP.Hội An đến năm 2050

(QNO) - Ngày 10/12, tại TP.Hội An diễn ra hội thảo tham vấn quy hoạch chung TP.Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo định hướng xây dựng thành phố văn hóa - sinh thái - du lịch.

Liên danh đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt đồ án quy hoạch tại hội thảo. Ảnh: Q.T

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng lãnh đạo Sở Xây dựng và UBND TP.Hội An chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương cùng nhiều chuyên gia đầu ngành, doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực, có gắn bó lâu năm với quá trình bảo tồn và phát triển của Hội An.

Thành phố Hội An là đô thị loại III, thuộc tỉnh Quảng Nam, nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn. Cách TP.Đà Nẵng khoảng 25km về phía đông nam, cách TP.Tam Kỳ khoảng 50km về phía đông bắc. Tổng diện tích tự nhiên toàn thành phố là 6.171,25ha, trong đó phần đất liền có diện tích 4.850ha (chiếm 73,5%). Dân số đến năm 2020 là 99,5 nghìn người.

Hiện Hội An đang tiến hành lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo định hướng thành phố văn hóa - sinh thái - du lịch. Đây là cơ sở khoa học quan trọng để hoạch định các mục tiêu, định hướng chiến lược cũng như là công cụ pháp lý cơ bản, đi trước để chính quyền thành phố thực hiện hiệu quả công tác quản lý.

Nhiều đại biểu ý kiến cần làm rõ vai trò của khu vực biển - đảo trong sự phát triển của Hội An và phải có kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu. Ảnh: Q.T

Về tầm nhìn quy hoạch, Hội An hướng đến là đô thị loại II với một số tiêu chí đặc thù, có tính chất là đô thị chuyên ngành cấp quốc gia, thành phố đáng sống. Xây dựng Hội An trở thành thành phố văn hóa - sinh thái - du lịch mang tầm vóc quốc tế, hài hòa và thống nhất về các phương diện kinh tế, xã hội và môi trường để nâng cao niềm tự hào về Hội An.

Biến đổi khí hậu là vấn đề được nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu quan tâm, đóng góp ý kiến để bảo vệ đô thị di sản này. Ảnh: Q.T

Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích đánh giá vị trí, vai trò của Hội An trong lịch sử và hiện nay. Đánh giá hiện trạng quy hoạch so với tốc độ phát triển để có định hướng mở rộng không gian phù hợp. Những giải pháp định hướng tái cấu trúc đô thị, ứng phó hiệu quả với vấn đề biến đổi khí hậu...

Các đại biểu góp ý, đề xuất tại hội thảo. Ảnh: Q.T

Dịp này, đại diện liên danh tư vấn đồ án quy hoạch là Viện Kiến trúc quốc gia và công ty AREP Villa (Cộng hòa Pháp) đã trình bày tóm tắt về đồ án quy hoạch, trong đó đưa ra tư vấn về việc cần có định hướng mở rộng đô thị Hội An đến giai đoạn 2050 về hướng nam để đảm bảo không phá vỡ sự phát triển hài hòa.

Theo dự báo của đơn vị tư vấn, để phát triển bền vững đô thị Hội An, đến năm 2035, dân số thành phố cần ở ngưỡng khoảng 120 nghìn người và đến năm 2050 đạt khoảng 130 nghìn người. Đến năm 2035, đất xây dựng đô thị khoảng 1.600ha, trong đó đất dân dụng khoảng 1.100ha. Và đến năm 2050, đất xây dựng đô thị đạt khoảng 1.700ha, trong đó đất xây dựng dân dụng khoảng 1.200ha.



Đại diện lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam... cũng đưa ra nhiều đề xuất để Hội An phát triển hài hòa trong 30 năm tới. Trong đó nhấn mạnh về việc phải làm rõ mối quan hệ liên kết vùng, vai trò của khu vực biển - đảo, phân vùng và quản lý quy hoạch đô thị một cách nghiêm cẩn, giữ được bản sắc văn hóa của đô thị di sản "sống"...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Q.T

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cảm ơn các đề xuất, đóng góp tâm huyết của đại biểu và cho rằng việc quy hoạch Hội An không chỉ riêng cho Quảng Nam bởi đây là thương hiệu đã lan tỏa ở tầm quốc tế, bất kỳ sự tác động nào đến đô thị di sản này cũng nhận được sự quan tâm rất lớn.

Đồng thời, người đứng đầu chính quyền tỉnh cho hay, các đề xuất quý báu này sẽ có tác động quan trọng, được nghiên cứu, tiếp thu tối đa trong quá trình quyết định quy hoạch thành phố trong thời gian tới của chính quyền địa phương.