Nhiều nguồn thu ngân sách của Hội An chưa đạt tiến độ dự toán

(QNO) - Chiều 15/6, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo TP.Hội An để giám sát, khảo sát phục vụ kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023).

Lãnh đạo TP.Hội An giải trình một số vấn đề đến đoàn công tác tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Thông tin tại buổi làm việc, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP.Hội An trong 6 tháng đầu năm 2023 dù có khởi sắc so với cùng kỳ nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ước thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 417 tỷ, mới đạt 28,2% so với dự toán cả năm là 1.476,5 tỷ đồng.

Về thu nội địa, có nhiều nguồn thu chưa đạt dự toán. Trong đó, nguồn thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu chưa đạt gồm: nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước và thu ngân sách khác.

Nguồn thu từ phí tham quan là một trong số các nguồn thu đạt tiến độ dự toán. Ảnh: Q.T

Trong khi đó, ở nguồn thu do Chi cục thuế TP.Hội An quản lý, các nguồn thu chưa đạt gồm: thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; thu thuế thu nhập cá nhân; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; lệ phí trước bạ; tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước; thu từ quỹ đất công ích và thu ngân sách khác.

Một số nguồn thu đạt và vượt dự toán được ghi nhận từ cơ quan chức năng là thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thu phí tham quan, phí môn bài...

Trong 6 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất toàn nền kinh tế Hội An ước đạt 3.988 tỷ đồng (tăng 149,5% so với cùng kỳ). Hội An đón 1,88 triệu lượt khách tham quan. Tổng lượng khách lưu trú ước đạt 724 nghìn lượt. Doanh thu ngành du lịch ước đạt 1.546 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP.Hội An cũng báo cáo tình hình thực hiện các dự án từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh; tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Nhiều nguồn thu ngân sách của Hội An trong 6 tháng đầu năm 2023 chưa đạt tiến độ dự toán. Ảnh: Q.T

Đoàn công tác đã ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của Hội An xung quanh thực tiễn triển khai các nghị quyết cũng như một số vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo ông Nguyễn Đức - Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, trong 6 tháng cuối năm 2023 Hội An cần có nhiều giải pháp để thúc đẩy kinh tế du lịch, ngành kinh tế chủ đạo của thành phố, đồng thời tích cực đôn đốc thu ngân sách ở các lĩnh vực còn dư địa lớn cũng như giải ngân các nguồn vốn để hoàn thành chỉ tiêu, dự toán đề ra.