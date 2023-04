Phát huy hiệu quả các dự án viện trợ

(QNO) - Chiều nay 29/3, chủ trì buổi làm việc về huy động nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu các ngành chức năng rà soát lại các chương trình, dự án đầu tư từ nguồn viện trợ nói trên để phát huy các thành quả, khắc phục bất cập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu các ngành chức năng rà soát lại các chương trình, dự án PCPNN để phát huy các thành quả, khắc phục bất cập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Từ đầu năm đến nay Quảng Nam tiếp nhận hơn 2 triệu USD tài trợ từ 18 chương trình, dự án, phi dự án của các tổ chức PCPNN như PATH, Swim Vietnam, VCF, GIBTK, ILV, COPI, IC, SPIR, CRS, FHF... Hoạt động viện trợ của các tổ chức PCPNN đa dạng về hình thức, tập trung vào nhiều lĩnh vực, chương trình như nâng cao năng lực cộng đồng; hỗ trợ sinh kế, nước sạch cho người dân miền núi; phát triển nông nghiệp nông thôn; phòng chống biến đổi khí hậu; các hoạt động về môi trường, y tế, giáo dục, chăm sóc, bảo trợ trẻ em…

Theo ông Nguyễn Ngọc Kim - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, các chương trình, dự án nói trên được thực hiện với sự tham gia tích cực của ngành chức năng, chính quyền địa phương và người dân trong vùng dự án. Qua đó, đã phát huy hiệu quả, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và đời sống của người dân. “Các chương trình, dự án PCPNN góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhất là ở các vùng khó khăn, miền núi. Nhiều hoàn cảnh yếu thế trong xã hội được hưởng lợi và có cơ hội vươn lên trong cuộc sống” - ông Kim nói.

Hearing and Beyond in Vietnam là một trong những tổ chức PCPNN hoạt động thiết thực trong thời gian qua giúp trẻ em khuyết tật ở các huyện Duy Xuyên, TP.Hội An, thị xã Điện Bàn hòa nhập với xã hội. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Hearing and Beyond in Vietnam là một trong những tổ chức PCPNN hoạt động thiết thực trong thời gian qua giúp trẻ em khuyết tật ở các huyện Duy Xuyên, TP.Hội An, thị xã Điện Bàn hòa nhập với xã hội. Habitat For Humanity International cũng là tổ chức PCPNN có các viện trợ nhân văn, giúp đỡ các gia đình khuyết tật trên địa bàn huyện Tiên Phước cải thiện nhà ở.

Về giáo dục, các tổ chức PCPNN đã viện trợ cho các trường học trên địa bàn tỉnh đầu tư máy móc, thiết bị lọc nước sạch thuận lợi cho học hành của trẻ em, học sinh. Nhiều học sinh được tặng xe đạp, các dụng cụ học tập để đến trường và tiếp thu kiến thức thuận lợi. Đầu tư các trạm y tế, cơ sở y tế giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu tốt hơn…

Theo ông Trần Văn Mai - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Quảng Nam, trong quá trình vận động, tiếp nhận và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN trong thời gian qua có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan từ tỉnh đến cơ sở.

Nhìn chung các khoản viện trợ đảm bảo tiến độ thực hiện, đạt hiệu quả theo mục tiêu đề ra, góp phần ổn định sinh kế, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, nhất là hộ nghèo, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn. “Cần cải cách thủ tục hành chính tốt hơn để tạo thuận lợi về pháp lý, rút ngắn thời gian, quy trình thẩm định, phê duyệt, tiếp nhận và triển khai dự án tài trợ của các tổ chức PCPNN” - ông Mai nói.

Các tổ chức PCPNN đã đầu tư, hỗ trợ về giáo dục, chăm sóc, bảo trợ trẻ em trên địa bàn tỉnh. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Theo Sở Ngoại vụ, vận động viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh còn có mặt chưa chủ động. Công tác dự báo, nắm tình hình, xu thế hoạt động của các tổ chức PCPNN còn hạn chế. Một số địa phương chưa bố trí cán bộ chuyên trách lĩnh vực đối ngoại và công tác PCPNN dẫn đến lúng túng trong tham mưu giải quyết các thủ tục tiếp nhận các dự án, chương trình viện trợ. Việc giao cho các tổ chức hội tại cấp huyện thực hiện công tác PCPNN mà không có sự giám sát của cơ quan nhà nước nên khó khăn trong quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN và sử dụng viện trợ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cho rằng, Quảng Nam vừa duy trì mối quan hệ với các tổ chức PCPNN đang triển khai viện trợ vừa mở rộng, thiết lập thêm các mối quan hệ hợp tác với các tổ chức PCPNN khác. Tỉnh xây dựng kế hoạch vận động viện trợ các chương trình, dự án PCPNN mang tính chiến lược, lâu dài, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Các tổ chức PCPNN có các viện trợ nhân văn, giúp đỡ trẻ em học hành tốt hơn. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn giao Sở Ngoại vụ, Sở KH-ĐT, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp tục cung cấp nhu cầu của tỉnh đến các tổ chức PCPNN; giới thiệu, tham gia và tạo điều kiện thuận tiện để các tổ chức PCPNN đến các địa phương của tỉnh khảo sát, xây dựng dự án, chương trình tài trợ.

“Các ngành chức năng, các địa phương cần rà soát lại triển khai các dự án, chương trình PCPNN thời gian qua để phát huy các mặt mạnh, giải quyết điểm vướng. Các sở, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, nhất là linh hoạt, sáng tạo để vận động nguồn viện trợ, triển khai các dự án, chương trình PCPNN đạt hiệu quả cao” - ông Trần Anh Tuấn nói.