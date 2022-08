Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn lưới điện cao áp dịp lễ Quốc khánh 2.9

(QNO) - Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo Bảo vệ công trình lưới điện cao áp tỉnh Quảng Nam, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh phối hợp Công ty Điện lực Quảng Nam tổ chức kiểm tra, tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh trước lễ Quốc khánh 2.9 năm 2022.

Đoàn công tác đề nghị có biện pháp bảo vệ an toàn 3 khoảng cột (366, 367, 368) của tuyến đường dây 110kV (từ trạm biến áp 220kV Tam Kỳ - trạm biến áp 110kV Tam Kỳ) khi thi công dự án đường bao Nguyễn Hoàng

Phòng An ninh kinh tế Công an Quảng Nam tiến hành kiểm tra tình hình an ninh, công tác bảo vệ tại các trạm biến áp, tuyến truyền tải điện; tình hình bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, Công ty Điện lực Quảng Nam chủ động thực hiện tốt phương án bảo vệ tại các trạm biến áp, thuê đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ đảm bảo các yêu cầu theo quy định; chủ động triển khai phương án bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Phòng An ninh kinh tế Công an Quảng Nam đề nghị Công ty Điện lực Quảng Nam tiếp tục làm việc yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công dự án đường bao Nguyễn Hoàng có ảnh hưởng đến 3 khoảng cột (366, 367, 368) của tuyến đường dây 110kV từ trạm biến áp 220kV Tam Kỳ - trạm biến áp 110kV Tam Kỳ, thực hiện thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp về các biện pháp đảm bảo an toàn đường dây điện trên không trước khi đưa người, phương tiện vào thi công trong hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp.

Các địa phương, đơn vị cần tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn công trình lưới điện cao áp, nhất là ngăn ngừa sự việc để cây cối trong và ngoài hành lang tuyến có nguy cơ ngã đổ gây sự cố đường dây.

Năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022, các địa phương trong tỉnh đã xử lý 42 trường hợp vi phạm hành lang an toàn bảo vệ lưới điện cao áp (gồm 25 trường hợp thi công công trình vi phạm, 17 trường hợp đốn cây ngã đổ vào đường dây điện). Tất cả trường hợp vi phạm được địa phương xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 134 năm 2013 và Nghị định 17 năm 2022 của Chính phủ, trong đó một trường hợp đang được UBND tỉnh Quảng Nam lập hồ sơ xử phạt 120 triệu đồng.