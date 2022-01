(QNO) - Sáng nay 4.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: X.P

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 23.772 tỷ đồng

Thông tin của UBND tỉnh tại buổi họp báo cho biết, năm 2021 tỉnh tập trung chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 và khắc phục thiên tai, bão lụt, sạt lở đất. Đến nay, dịch bệnh được kiểm soát tốt; đã tổ chức đón hơn 5.091 người từ TP.Hồ Chí Minh và hơn 2.390 người từ TP.Đà Nẵng về Quảng Nam; đón và cách ly gần 28.000 công dân Việt Nam ở nước ngoài về cách ly có thu phí tại hơn 20 cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh; thí điểm đón hơn 350 khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam.

Bên cạnh đó đã triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19, vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch vừa không làm đứt gãy sản xuất.

Nhờ đó, tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu hồi phục, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 ước đạt 60.460 tỷ đồng, tăng 5,04% so với cùng kỳ (năm 2020 tăng trưởng -5,5%). Xếp vị trí thứ 31/63 tỉnh, thành phố trong cả nước về tốc độ tăng trưởng.

Phóng viên nêu câu hỏi về việc Quảng Nam có mua sinh phẩm, kit test của Công ty CP Công nghệ Việt Á? Ảnh: X.P

Quy mô nền kinh tế hơn 102.654 tỷ đồng, xếp vị trí thứ 18/63 tỉnh, thành phố về quy mô GRDP; xếp vị trí thứ 2 tại khu vực vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về tốc độ tăng trưởng và quy mô của nền kinh tế.

Cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp chiếm 14,1%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 34,7%, trong đó công nghiệp chiếm 28,4%; khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 32,8%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 18,4%. GRDP bình quân đầu người đạt 67,6 triệu đồng, tăng 7,5% so với năm 2020. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2021 gần 30.342 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2020 và chiếm 29,7% GRDP; trong đó vốn đầu tư công hơn 5.015 tỷ đồng.

Khu vực công nghiệp và xây dựng có sự phục hồi, sản xuất công nghiệp chịu nhiều ảnh hưởng bởi chuỗi cung ứng bị đứt gãy nhưng vẫn tăng trưởng 7,8% so với cùng kỳ (trong đó lĩnh vực công nghiệp tăng 9,1%).

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 23.772 tỷ đồng, vượt dự toán 4.422 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa đạt 19.560 tỷ đồng, vượt dự toán 3.568 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu 4.123 tỷ đồng, vượt 773 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL thông tin thêm về Năm du lịch quốc gia 2022. Ảnh: X.P

Tuy nhiên, so với 17 chỉ tiêu theo nghị quyết HĐND tỉnh đề ra năm 2021, có 4 chỉ tiêu chưa đạt, gồm tốc độ tăng GRDP trong tỉnh, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022

Về nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, UBND tỉnh đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Bao gồm: thực hiện có hiệu quả chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; xây dựng và thực hiện tốt chương trình phục hồi kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới; đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt các quy hoạch, nhất là quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện quản lý tốt tài nguyên, khoáng sản, môi trường…

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL thông tin thêm, năm 2022 Quảng Nam được chọn tổ chức Năm du lịch quốc gia, dự kiến khai mạc vào ngày 25.3 tại đảo Ký ức (Hội An) và bế mạc cuối năm 2022. Tỉnh đang hoàn thiện kế hoạch chuỗi hoạt động diễn ra trong cả năm 2022.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Phan Thị Thanh Thảo trả lời tai buổi họp báo. Ảnh: X.P

Sau khi lãnh đạo sở, ngành trả lời các câu hỏi của phóng viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trao đổi thêm những vấn đề mà nhiều phóng viên quan tâm. Liên đến câu chuyện của Công ty CP Công nghệ Việt Á, ông Tân cho biết tỉnh đã chủ động thông tin và nhắc lại trả lời của lãnh đạo Sở Y tế tại buổi họp báo - khẳng định Quảng Nam không mua sinh phẩm, kit test của Công ty CP Công nghệ Việt Á. Năm 2020, Công ty CP Công nghệ Việt Á cho tỉnh mượn máy xét nghiệm nhưng từ đầu năm 2021 đã trả lại. Còn việc mua sinh phẩm, kit test năm 2021 là của đơn vị khác và được tổ chức đầu thầu công khai.

Trả lời câu hỏi Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thành Quốc được tỉnh cho nghỉ hưu sớm có phải “hạ cánh an toàn”, ông Tân khẳng định ông Quốc nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân. Còn việc “hạ cánh an toàn” thì không phải, vì nghỉ hưu chưa chắc là an toàn. Vừa qua, UBND tỉnh quyết định thanh tra chương trình giáo dục miền núi ở 5 huyện. Nếu có kết quả thanh tra, kiểm tra liên quan đến cá nhân, tập thể thì phải chịu trách nhiệm.

“Đảng và Nhà nước đang xử lý nhiều trường hợp nghỉ hưu, thậm chí nghỉ hưu nhiều năm. Nếu kiểm tra, thanh tra xác định anh Hà Thanh Quốc có sai phạm thì tiếp tục xử lý, tỉnh không bao che” - ông Tân nhấn mạnh.