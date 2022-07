Tập huấn tuyên truyền về Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU

(QNO) - Sáng nay 27.7, Sở Thông tin - truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) cho cán bộ phụ trách văn hóa - thông tin các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành, Quế Sơn, Hiệp Đức và TP.Tam Kỳ.

Ông Võ Văn Thơ - Phó Giám đốc Sở Thông tin - truyền thông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.VIỆT

Ông Võ Văn Thơ - Phó Giám đốc Sở Thông tin - truyền thông cho biết, EVFTA là hiệp định toàn diện, cân bằng về lợi ích cho cả Việt Nam và châu Âu (EU), đồng thời phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Hiệp định gồm 17 chương, 2 nghị định thư và một số biên bản ghi nhớ kèm theo với các nội dung chính là thương mại hàng hóa (gồm các quy định chung và cam kết mở cửa thị trường); quy tắc xuất xứ, hải quan và thuận lợi hóa thương mại; các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS); các rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBT); thương mại, dịch vụ (gồm các quy định chung và cam kết mở cửa thị trường); phòng vệ thương mại…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.VIỆT

Về thương mại hàng hóa, đối với xuất khẩu của Việt Nam, ngay khi hiệp định có hiệu lực (tháng 8.2020), EU xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Theo lộ trình, sau 7 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đối với khoảng 0,3% kim ngạch xuất khẩu còn lại, EU cam kết dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan với thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là 0%.

Như vậy, gần 100% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau một lộ trình khá ngắn. Cho đến nay, đây là mức cam kết cao nhất mà một đối tác dành cho Việt Nam trong các hiệp định FTA đã được ký kết. Lợi ích này đặc biệt có ý nghĩa khi EU liên tục là một trong hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta hiện nay.

Thượng tướng Võ Tiến Trung - nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế tại hội nghị. Ảnh: Q.VIỆT

Đối với hàng xuất khẩu của EU, Việt Nam xóa bỏ thuế quan ngay khi hiệp định có hiệu lực với 48,5% số dòng thuế (chiếm 64,5% kim ngạch nhập khẩu). Tiếp đó, sau 7 năm, 91,8% số dòng thuế tương đương 97,1% kim ngạch xuất khẩu từ EU được Việt Nam xóa bỏ thuế nhập khẩu. Sau 10 năm, mức xóa bỏ thuế quan là khoảng 98,3% số dòng thuế (chiếm 99,8% kim ngạch nhập khẩu). Đối với khoảng 1,7% số dòng thuế còn lại của EU, nước ta áp dụng lộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu dài hơn 10 năm hoặc áp dụng hạn ngạch thuế quan theo cam kết WTO.

Tại hội nghị, Thượng tướng Võ Tiến Trung - nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng cũng thông tin tình hình thời sự quốc tế và trong nước; cuộc xung đột Nga - Ukraine; căng thẳng ở eo biển Đài Loan; tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng nước ta trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022…