(QNO) - Ngày 13/11, UBND tỉnh có công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác giữa Quảng Nam với Nagasaki (Nhật Bản).

UBND tỉnh đề nghị UBND TP.Hội An tham mưu tu bổ, sử dụng lâu dài mô hình Châu ấn thuyền đang được đặt tại Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản (Phố cổ Hội An). Ảnh: H.S

UBND tỉnh yêu cầu Sở VH-TT&DL kết nối với cơ quan tương ứng của tỉnh Nagasaki để tăng cường quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Nam tại tỉnh Nagasaki. Trong đó xúc tiến kế hoạch cụ thể để đề nghị tỉnh Nagasaki hỗ trợ không gian trưng bày, giới thiệu hình ảnh tỉnh Quảng Nam tại tỉnh Nagasaki.

Sở LĐ-TB&XH tích cực nghiên cứu, tham mưu tháo gỡ vướng mắc, triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác đã ký kết với Sở Công nghiệp và Lao động tỉnh Nagasaki; nghiên cứu, tham mưu xây dựng mạng lưới thông tin (network) về thực tập sinh Quảng Nam, Việt Nam tại Nagasaki nhằm cập nhật thông tin tình hình học tập, làm việc, chế độ, chính sách ưu đãi cho sinh viên, lao động tại tỉnh Nagasaki.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế, Sở NN& PTNT, các cơ quan liên quan khảo sát, xây dựng kế hoạch cụ thể để xúc tiến hợp tác với tỉnh Nagasaki về đào tạo đội ngũ y bác sĩ thông qua các khóa đào tạo chuyên sâu dài hạn, ngắn hạn tại tỉnh Nagasaki; hỗ trợ các đoàn bác sĩ của tỉnh Nagasaki sang tỉnh Quảng Nam để chuyển giao kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn hoặc đào tạo cho đội ngũ bác sĩ Quảng Nam. Cử công chức, sinh viên tỉnh Quảng Nam sang học tập kinh nghiệm và nghiên cứu về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, trồng trọt các loại rau củ quả, chăn nuôi bò.

Sở NN&PTNT nghiên cứu, tham mưu triển khai nội dung hợp tác về chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm về nông nghiệp, trồng trọt; mô hình phát triển nông thôn của Nagasaki; phòng chống thiên tai.

UBND tỉnh giao UBND TP.Hội An chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu các nội dung: Tuyên truyền, giới thiệu vở Opera “Công nữ Anio”; tạo điều kiện hỗ trợ tỉnh Nagasaki trưng bày các tư liệu, hình ảnh... tại Nhà văn hóa Nhật Bản (số 06 Nguyễn Thị Minh Khai, Hội An); hợp tác tu bổ, sử dụng lâu dài mô hình Châu ấn thuyền hiện đang được đặt tại Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản (phố cổ Hội An).

UBND tỉnh yêu cầu Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam cần tích cực tuyên truyền, tổ chức đưa các em sinh viên ngành điều dưỡng của Trường sang làm việc tại tỉnh Nagasaki.

Sở Ngoại vụ sẽ là cơ quan đầu mối, kết nối, hỗ trợ các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện các nội dung hợp tác giữa hai địa phương.