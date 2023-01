Tín dụng ưu đãi đến với 48,4 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo, chính sách

(QNO) - Sáng nay 6/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Quảng Nam chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động tín dụng CSXH năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Q.VIỆT

Bà Lê Thị Kim Anh - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Quảng Nam cho biết, đến ngày 31/12/2022, tổng nguồn vốn CSXH toàn tỉnh đạt hơn 6.450 tỷ đồng (tăng 888,6 tỷ đồng so với năm 2021). Tổng dư nợ đến 31/12/2022 đạt 6.430 tỷ đồng (tăng 882,6 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 15,9%). Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh 10,6 tỷ đồng (chiếm 0,17%); 2 đơn vị không có nợ quá hạn là Phước Sơn, Hội An.

Năm 2022, Ngân hàng CSXH Quảng Nam tổ chức thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo, chính sách tham gia sản xuất, kinh doanh; triển khai tốt các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ; quản lý an toàn nguồn vốn, giữ vững chất lượng tín dụng.

Ngân hàng CSXH Quảng Nam đưa vốn đến người dân tại điểm giao dịch cấp xã. Ảnh: Q.VIỆT

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi tiếp tục được đầu tư đúng đối tượng và hiệu quả. Trong năm 2022 có 48,4 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, chính sách được vay vốn; hỗ trợ, tạo việc làm gần 12 nghìn lao động, giúp 70 lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài; gần 2.600 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, mua thiết bị học tập; xây dựng, cải tạo gần 25 nghìn công trình nước sạch vệ sinh; xây dựng 446 ngôi nhà ở xã hội cho các đối tượng, 36 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập; 933 hộ tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28 của Chính phủ được vay vốn để hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ cải tạo sửa chữa nhà ở, hỗ trợ đất sản xuất…

Kết quả năm 2022, Ngân hàng CSXH Quảng Nam được Trung ương xếp 12 tháng loại A, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và là đơn vị nằm trong tốp dẫn đầu về điểm đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng chính sách.

Tín dụng CSXH giúp người dân làm kinh tế hiệu quả. Ảnh: Q.VIỆT

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đã thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ tín dụng CSXH năm 2023. Đó là tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ tín dụng từ 10% trở lên (đạt dư nợ hơn 7.000 tỷ đồng), đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, chính sách; tiếp tục giữ vững chất lượng tín dụng bền vững; phấn đấu duy trì tỷ lệ nợ quá hạn mức ≤ 0,03%; 100% phòng giao dịch có chất lượng tín dụng đạt loại tốt; tỷ lệ thu lãi đạt 100% số lãi kế hoạch…

“Ngân hàng CSXH Quảng Nam cần tổ chức triển khai kịp thời, đúng quy định các chương trình tín dụng, nhất là đáp ứng đủ nguồn vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Tích cực huy động các nguồn vốn, làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn, đảm bảo vốn cho vay tín dụng ưu đãi” - ông Trần Anh Tuấn nói.