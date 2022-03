Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025

(QNO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 319 quy định xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

Xã NTM kiểu mẫu phải có ít nhất một mô hình thôn thông minh. Ảnh: H.Đ

Theo quy định, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 là xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; đối với xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 phải đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã NTM kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với xã NTM nâng cao tại cùng thời điểm; có ít nhất một mô hình thôn thông minh do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể; đạt tiêu chí xã NTM kiểu mẫu theo ít nhất một trong các lĩnh vực nổi trội nhất (sản xuất, giáo dục, văn hóa...) mang giá trị đặc trưng của địa phương, do UBND cấp tỉnh ban hành.