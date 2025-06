Nhà nước và cử tri Thống nhất danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại (QNO) - Tại Kỳ họp thứ 32 vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa X) đã thông qua Nghị quyết về danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp thứ 32 của HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa X) đã thông qua 10 nghị quyết liên quan đến ngân sách, đất đai, đầu tư công... Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Tại nghị quyết vừa được thông qua, tổ chức đăng ký thực hiện dự án là Công ty CP Bất động sản Anvie Hội An, có địa chỉ trụ sở chính số 62 đường Chè Tàu 1, khối phố Triêm Tây, phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn.

Tên dự án: Khu nhà ở thương mại Xanh Anvie Hà My. Địa điểm thực hiện tại khu Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

Quy mô dự án dự kiến thực hiện khoảng 9,88ha, trong đó đất chuyên trồng lúa nước 0,42ha. Vị trí, ranh giới khu đất dự án đề xuất thí điểm theo bản vẽ hiện trạng sử dụng đất theo bản đồ địa chính do Công ty CP Bất động sản Anvie Hội An lập kèm theo hồ sơ đăng ký số 07/2025/ĐK-AVN ngày 10/4/2025.

Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 760,8 tỷ đồng. Hình thức thực hiện dự án: thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất. Thời hạn, tiến độ thực hiện dự án là 36 tháng.

Thẩm tra về nội dung này, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh cho biết, Báo cáo số 75 ngày 31/3/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định vị trí thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại Xanh Anvie Hà My trước đây là dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My do Công ty CP Bất động sản Anvie Hội An làm chủ đầu tư. Đơn vị này đã ký quỹ thực hiện dự án là 4 tỷ đồng; ứng kinh phí giải phóng mặt bằng hơn 10,5 tỷ đồng và đã giải phóng mặt bằng hơn 7,5ha.

Dự án này đã được UBND tỉnh chấm dứt hoạt động đầu tư (tại tờ trình UBND tỉnh nêu lý do chấm dứt dự án là do nhà đầu tư tự chấm dứt hoạt động dự án theo điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020).

Nay chủ đầu tư đăng ký tiếp tục thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại xanh Anvie Hà My theo hình thức thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết số 171 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất và Nghị định số 75 ngày 1/4/2025 của Chính phủ.

Hiện trạng đất đai của khu đất này phần lớn đã giải phóng mặt bằng (đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng do UBND phường Điện Dương quản lý là 7,51/9,88ha, chiếm 76,01% tổng diện tích khu đất dự kiến triển khai dự án).

Với nghị quyết được thông qua, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật; chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ thông tin đảm bảo đáp ứng tiêu chí, điều kiện để quyết định thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo không gây lãng phí, thất thu, thất thoát ngân sách nhà nước.