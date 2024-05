Xã hội Thống nhất triển khai thí điểm ứng dụng phần mềm trợ lý ảo hỗ trợ pháp lý (QNO) - Ngày 7/5, UBND tỉnh có Công văn thống nhất thí điểm ứng dụng phần mềm trợ lý ảo hỗ trợ pháp lý do Bộ Thông tin và Truyền thông vận hành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên địa bàn tỉnh.

Trợ lý ảo phục vụ CBCCVC do Bộ Thông tin và Truyền thông thử nghiệm sử dụng giải pháp của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nghiên cứu, triển khai. Đây là một nền tảng mới, có tiềm năng to lớn trong việc giúp CBCCVC tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tìm kiếm và thu thập thông tin, từ đó tăng hiệu quả, chất lượng xử lý công việc, giảm thiểu được những sai sót của CBCCVC do không nắm vững được các quy định của pháp luật trong quá trình thực thi công vụ.

Việc triển khai thử nghiệm nền tảng Trợ lý ảo phục vụ CBCCVC tại tỉnh với nhiều người tham gia sẽ góp phần giúp đánh giá được năng lực triển khai, ứng dụng công nghệ AI tại các sở, ban, ngành, địa phương cũng như tăng cường năng lực tiếp cận công nghệ mới của CBCCVC trên phạm vi toàn tỉnh.

Trợ lý ảo về pháp lý là một phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để hỗ trợ người dùng tra cứu các thông tin văn bản pháp lý thông qua giao diện hỏi đáp (chat). Có ưu điểm là lưu trữ, tích lũy các tri thức của tổ chức trong các lĩnh vực chuyên môn, giúp cán bộ, nhân viên tiếp cận được tri thức ẩn, bài học kinh nghiệm, cách làm hay của những người đi trước.

Trợ lý ảo có thể học hỏi thêm từ dữ liệu hỏi đáp trong quá trình sử dụng và từ phản hồi của người dùng, người dùng và câu hỏi càng nhiều thì Trợ lý ảo càng thông minh lên theo thời gian.

Tra cứu, tìm kiếm chính xác hơn so với các công cụ tìm kiếm khác do sử dụng dữ liệu để huấn luyện trước.