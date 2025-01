Kinh tế Thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Nam Giang tăng 82% (QNO) - Ngày 8/1/2025, Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang cho biết: Năm 2024 đơn vị đã thực hiện thông quan hàng hóa cho 1.833 tờ khai hải quan tăng 82% so với năm 2023.

Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho người và phương tiện qua cửa khẩu

Năm 2024 Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang đã thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu cho 81 doanh nghiệp (giảm 3,5% so năm 2023), gồm: 1 doanh nghiệp nhà nước, 34 công ty TNHH và 46 công ty cổ phần.

Về thông quan hàng hóa, so với năm 2023 tăng 804 tờ khai nhập khẩu (tăng 184%) và tăng 1.029 tờ khai xuất khẩu (tăng 40%).

Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là máy móc thiết bị tạm xuất phục vụ thi công công trình, điện năng, vật liệu xây dựng, bia lon Sài Gòn, tro bay và nhập khẩu chủ yếu là điện năng, gỗ các loại, sắn lát khô và thiết bị máy móc tái nhập.

Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt hơn 103,3 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ (trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 26,45 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ và kim ngạch nhập khẩu đạt gần 76,9 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ).

Tập huấn sử dụng máy soi hành lý tại Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Nam Giang

Ngoài ra, chi cục đã thực hiện thủ tục hải quan quá cảnh cho 3.180 tờ khai (tăng 293% so với cùng kỳ) với tổng trọng lượng đạt 1,47 triệu tấn (tăng 457% so với cùng kỳ).

Giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho 112.156 lượt phương tiện vận tải đường bộ, tăng 352% so với cùng kỳ ( xuất cảnh 57.021 lượt (tăng 353% so với cùng kỳ) và nhập cảnh 55.135 lượt (tăng 352% so với cùng kỳ).

Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam giang đã thu nộp ngân sách nhà nước 134,5 tỷ đồng (đạt 129% chỉ tiêu, tăng 2,44% so năm 2023) và không phát sinh nợ thuế.