Năm 2022, CIZIDCO nộp ngân sách 32,8 tỷ đồng

(QNO) - Năm 2022, Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai (CIZIDCO) xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, tăng trưởng cao nhất trong 12 năm qua.

CIZIDCO tổ chức lễ động thổ KCN Tam Thăng mở rộng vào tháng 4/2022. Ảnh: N.Đ

Ông Lê Ngọc Thủy - Giám đốc CIZIDCO cho biết, năm 2022 doanh nghiệp làm chủ đầu tư phát triển 3 khu công nghiệp (KCN), bao gồm: KCN Bắc Chu Lai 361ha, KCN Tam Thăng 197ha và KCN Tam Thăng mở rộng 242ha cùng với dịch vụ khách sạn Bàn Thạch đã đạt tăng trưởng cao nhất trong 12 năm qua.

Đến nay KCN Bắc Chu Lai và KCN Tam Thăng đã phủ kín hơn 90% diện tích. KCN Tam Thăng mở rộng với dự án đầu tiên của Tập đoàn Hyosung Hàn Quốc đăng ký 1,3 tỷ USD đang dần khớp nối Tam Kỳ - Thăng Bình trong chuỗi phát triển của Khu kinh tế mở Chu Lai. Qua đó, thu hút được 54 dự án đầu tư trong nước và quốc tế, giải quyết việc làm cho hơn 20 nghìn lao động, đóng góp tích cực vào ngân sách địa phương.

KCN Tam Thăng mở rộng đang dần hình thành, khớp nối Tam Kỳ - Thăng Bình trong chuỗi phát triển của Khu kinh tế mở Chu Lai. Ảnh: N.Đ

Năm 2022, CIZIDCO đạt tổng doanh thu 94 tỷ đồng, bằng 122% kế hoạch năm và tăng gần 34% so với năm 2021; nộp ngân sách 32,8 tỷ đồng (đạt 219% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế 9,8 tỷ đồng (đạt 104% kế hoạch); thu nhập bình quân lao động gần 15 triệu đồng/tháng; thực hiện công tác an sinh xã hội 3,9 tỷ đồng, bằng 500% so với năm 2021...