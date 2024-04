Giao thông - Xây dựng Thu hồi hơn 900 phù hiệu, biển hiệu đã cấp đối với xe ô tô kinh doanh vận tải (QNO) - Qua kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải hàng hóa, hàng khách, trong quý I/2024, Sở GTVT đã thu hồi hơn 900 phù hiệu, biển hiệu đối với xe ô tô vi phạm.

Thanh tra Sở GTVT kiểm tra tải trọng phương tiện. Ảnh minh họa

Trong quý I, Sở GTVT tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách; thường xuyên giám sát, xử lý nghiêm các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách thông qua các thiết bị giám sát hành trình; đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải tiếp tục triển khai việc lắp đặt camera trên phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ.

Theo thống kê, từ ngày 15/12/2023 đến 14/3/2024, Sở GTVT đã thu hồi 986 phù hiệu, biển hiệu đã cấp đối với phương tiện xe ô tô kinh doanh vận tải (KDVT). Trong đó có 128 phù hiệu, biển hiệu xe ô tô vi phạm tốc độ, 128 phù hiệu, biển hiệu xe ô tô do đơn vị KDVT bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép KDVT. Sở GTVT cũng đã được thu hồi 12 giấy phép KDVT bằng xe ô tô của đơn vị theo quy định.

Sở GTVT cũng đã tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thi công công trình; nhắc nhở, hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị thi công xây dựng trên các tuyến đường đang khai thác có phương án đảm bảo an toàn giao thông, chấp hành các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông; đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, không gây ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông...