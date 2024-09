Xã hội Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp: "Chủ động các giải pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới" (QNO) - Chiều nay 18/9, Bộ NN&PTNT có cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung nhằm chỉ đạo công tác triển khai ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì điểm cầu tại Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì điểm cầu trực tuyến tại UBND tỉnh. Ảnh: T.C

Tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì điểm cầu trực tuyến, với sự tham gia của các sở, ngành và đơn vị là thành viên của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa vừa nhiều nơi, có nơi mưa to như Đại Hiệp 121mm; Điện Ngọc 108,8mm; Bình Dương 104,8mm; Trà Giáp 99,6mm; Phước Năng 96,8mm; cầu Hương An 94,2mm; Cầu Vĩnh Điện 92,8mm...

Dự báo từ nay đến 7 giờ ngày 20/7, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, đến mưa rất to.

Tổng lượng mưa các địa phương trong tỉnh phổ biến từ 150 - 300mm, có nơi trên 400mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện như Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Tiên Phước.

Cảnh báo ngập lụt đô thị do mưa lớn được Bộ NN&PTNT lưu ý tại buổi làm việc. Ảnh: T.C

Hiện nay các hồ chứa thuỷ lợi và các công trình đê kè trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo an toàn. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn (đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn cho các hồ chứa). Trường hợp không đảm bảo phải tổ chức di dời công nhân, phương tiện thi công đến nơi an toàn; tổ chức kiểm tra, thực hiện đầy đủ biện pháp, phương án kỹ thuật an toàn đối với công trình hồ chứa nước, đê kè đang thi công.

Hiện nay, tổng số tàu cá đang hoạt động trên biển là 161 tàu/1.634 lao động. Các phương tiện tàu đã vào tránh trú an toàn. Đối với tàu cá QNa-91180TS đang gặp nạn, tàu CSB-6001 đang tiếp cận và hỗ trợ lai dắt tàu , dự kiến 17 giờ chiều nay ngày 18/9 hai tàu sẽ về đến Hải đoàn 21 (Núi Thành).

Theo thống kê, hiện diện tíchlúa thu hoạch 36.500/37.096 ha. (diện tích còn lại tập trung ở Núi Thành 47ha, Tam Kỳ 50ha và một số huyện miền núi). Diện tích lúa rẫy đã thu hoạch 4.586ha/5.230ha.

Nhiều tàu cá đã vào nơi neo đậu an toàn tránh trú. Ảnh: T.C

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu từ bài học của bão số 3, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan. Các tỉnh thành kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào bờ, khu tránh trú neo đậu an toàn, đặc biệt lưu ý các tàu vận tải cỡ nhỏ, cỡ trung bình. Tập trung rà soát tình trạng ngập lụt và có phương án sơ tán dân.

"Quan ngại nhất hiện nay là ngập lụt, đặc biệt là ngập lụt đô thị. Các địa phương bên cạnh sẵn sàng giải pháp ứng phó với ngập lụt, cần chủ động thu hoạch ngay diện tích lúa trên đồng. Đồng thời, chủ động rà soát các hồ chứa, đặc biệt là các hồ thủy điện, tuân thủ nghiêm quy trình vận hành, có kế hoạch ứng phó ngay từ thời điểm hiện tại. Các địa phương phải tập trung các giải pháp chỉ đạo, huy động tối đa các lực lượng đảm bảo 4 tại chỗ, đặc biệt là công an, quân đội nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại do áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 4" - Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.