Chính trị Thủ tướng Chính phủ: Đà Nẵng "đi trước mở đường", phát triển bứt phá (QNO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong định hướng xây dựng quốc gia thương mại tự do, Đà Nẵng có vai trò quan trọng, "đi trước mở đường", cần tiến hành thí điểm với tinh thần mạnh dạn làm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp.

Sáng 21-12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26-6-2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Tham dự phiên họp có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các bộ, ngành.

Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng.

Nghị quyết số 136/2024/QH15 có hiệu lực thực hiện từ ngày 1-1-2025. Nghị quyết quy định các cơ chế, chính sách ưu tiên về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng như cảng biển; cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược, nhất là các ngành, lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, dữ liệu, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; cơ chế, chính sách đầu tư, quản lý, khai thác các Khu thương mại tự do Đà Nẵng…

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, phát biểu tại phiên họp.

Theo báo cáo tại phiên họp, năm 2024, tình hình kinh tế-xã hội của Đà Nẵng tiếp tục phát triển tích cực với nhiều điểm sáng trên các lĩnh vực. Nổi bật là tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,51% so với năm 2023; cao hơn trung bình cả nước, xếp thứ 2/5 thành phố, xếp thứ 3 trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và xếp thứ 29/63 cả nước.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 25.760,4 tỷ đồng, vượt 33,3% dự toán HĐND thành phố giao và tăng 20% so với năm 2023. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 32,85 nghìn tỷ đồng, tăng 7,2%. An sinh xã hội được bảo đảm; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 0,62%, thấp hơn nhiều bình quân chung cả nước (1,93%). Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường.

Cùng với đó, được sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan Trung ương, việc triển khai Nghị quyết số 136 đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại phiên họp.

Đến nay các bộ, cơ quan Trung ương đã hoàn thành 1/8 nhiệm vụ; đang triển khai 6/8 nhiệm vụ còn lại; 1/8 nhiệm vụ tạm dừng để sắp xếp theo Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp, tinh gọn bộ máy. UBND thành phố đã hoàn thành 2/3 nhiệm vụ; đang triển khai 1/3 nhiệm vụ. HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua 12 nghị quyết cụ thể hóa các nội dung thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15.

Nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành như dự thảo Đề án thành lập Khu thương mại tự do; dự thảo Đề án điều chỉnh, bổ sung chức năng quản lý nhà nước cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng…

Thành phố đã tổ chức xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực quan tâm, nghiên cứu cơ hội tham gia đầu tư tại thành phố như: Tập đoàn Adani của Ấn Độ, Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản, A.P.Mollez - Maersk (bao gồm Tập đoàn Maersk và Tập đoàn APM Terminals của Đan Mạch), các doanh nghiệp thiết kế bán dẫn hàng đầu thế giới như: Synopsys, Marvell, Nvidia, Qualcom, Intel, Foxlink; các tập đoàn lớn trong nước như Sungroup, BRG…

Quang cảnh phiên làm việc.

Thành phố đã thành lập Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng; về cơ bản hoàn thiện việc xây dựng các cơ chế, chính sách để thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, công nghệ AI phát triển nhằm tạo nền tảng cho sự bứt phá của thành phố trong thời gian tới.

Thành phố Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng xem xét, phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để triển khai hoạt động, kêu gọi đầu tư Cảng Liên Chiểu, cảng Tiên Sa.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, phát biểu tại phiên làm việc.

Đà Nẵng bứt phá sẽ kéo theo cả khu vực phát triển

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Đà Nẵng, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các báo cáo và dự thảo Kết luận Phiên họp thứ nhất, sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Thủ tướng nêu rõ, trong bối cảnh hiện nay, muốn đạt được hai mục tiêu 100 năm (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và kỷ niệm 100 năm thành lập nước vào năm 2045) thì chúng ta không thể không bứt phá, đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội.

Do đó, phải phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8% trong năm 2025, tạo đà, tạo lực để đạt mức tăng trưởng 2 con số trong những năm tới, vừa phát triển kinh tế, vừa phải bảo đảm an sinh xã hội, vừa bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vừa làm tốt công tác đối ngoại, vừa nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Muốn vậy, phải có đột phá về thể chế, cơ chế, chính sách, thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải làm. Cùng với đó là đột phá về hạ tầng chiến lược, gồm hạ tầng giao thông vận tải, hạ tầng logistics, hạ tầng số, hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục…; đột phá về đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Theo Thủ tướng, muốn đất nước phát triển thì các địa phương phải phát triển, từng địa phương phải phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh. Trong đó, Đà Nẵng có truyền thống văn hóa - lịch sử hào hùng, truyền thống đổi mới, sáng tạo, đi đầu trong phát triển, trong xây dựng cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đà Nẵng phải nỗ lực hơn nữa, các bộ ngành, địa phương phải tích cực quan tâm, hỗ trợ Đà Nẵng nhiều hơn nữa. Đà Nẵng bứt phá thì sẽ kéo theo cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên phát triển.

Định hướng thời gian tới, Thủ tướng cho biết: Việt Nam sẽ xây dựng quốc gia thương mại tự do, qua đó góp phần làm mới 3 động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng nêu rõ, trong thực hiện định hướng này, Đà Nẵng có vai trò quan trọng, "đi trước mở đường", tiến hành thí điểm với tinh thần mạnh dạn làm.

Cùng với đó, Đà Nẵng phải đạt tăng trưởng 2 con số trong những năm tới đây. Để thực hiện điều này, Đà Nẵng cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp về ưu tiên tăng trưởng đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Chỉ rõ một số quan điểm, Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng tiếp tục bám sát đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, "Đà Nẵng quyết, Đà Nẵng làm, Đà Nẵng chịu trách nhiệm", tận dụng hiệu quả mọi tiềm năng khác biệt, lợi thế so sánh, cơ hội nổi trội, vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh, vượt qua chính mình.

Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; chú trọng sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm hiệu quả để tiếp tục phát huy, nhân rộng, tạo sức lan tỏa cao.

Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, càng áp lực thì càng phải nỗ lực, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025 và Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội.

Tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ hiệu quả, rõ sản phẩm.

"Các bộ, ngành và Đà Nẵng phải có tư duy đột phá để tạo ra nguồn lực cho Đà Nẵng, có tầm nhìn chiến lược để tạo động lực, khát vọng và vượt qua giới hạn của chính Đà Nẵng, có cơ chế, chính sách để huy động mọi nguồn lực hợp pháp (gồm nguồn lực Nhà nước, nguồn lực tư nhân, nguồn lực xã hội, hợp tác công tư…) trên tất cả các lĩnh vực; phải nghĩ sâu làm lớn; phải quyết liệt, quyết đoán, không lãng phí thời gian và cơ hội", Thủ tướng nhấn mạnh.

Cơ chế, chính sách thực sự thông thoáng, hiện đại

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo tăng cường lãnh đạo chỉ đạo trong tổ chức thực hiện và nâng cao hiệu quả phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các bộ, cơ Trung ương và thành phố Đà Nẵng.

Các bộ, cơ quan Trung ương tập trung hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ được giao theo đúng phân công của Thủ tướng Chính phủ; quan tâm nghiên cứu, hỗ trợ và đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội, nhất là việc tháo gỡ ngay theo thẩm quyền các nút thắt, điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn phát sinh.

Thành phố Đà Nẵng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền. Khẩn trương thể chế hóa và ban hành đầy đủ các văn bản pháp lý làm cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15. Những nội dung thuộc thẩm quyền của Đà Nẵng thì Đà Nẵng phải làm, không chờ đợi, ví dụ như sắp xếp, tổ chức bộ máy.

Cùng với đó, Đà Nẵng tăng cường phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương; triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và các cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố đã được ban hành.

Nhấn mạnh thêm một số nội dung, nhiệm vụ với Đà Nẵng và các bộ, ngành, Thủ tướng yêu cầu phát triển hạ tầng chiến lược của Đà Nẵng đồng bộ, thông suốt, phát triển nhanh, xanh, thuận lợi, hiện đại và thông minh, đặc biệt là để tập trung khai thác hiệu quả không gian vũ trụ, không gian biển và không gian ngầm.

Thứ hai, nghiên cứu cơ chế, chính sách thực sự thông thoáng, hiện đại, phù hợp xu thế thế giới và thực tiễn, điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam và Đà Nẵng.

Thứ ba, đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số trong quản lý, phát triển và thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo trên cơ sở dữ liệu về xã hội, y tế, giáo dục, kinh tế, an ninh, quốc phòng, tài nguyên, dựa vào truyền thống văn hóa-lịch sử của Đà Nẵng. Cơ sở dữ liệu là tài nguyên của Đà Nẵng để phát triển trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, internet vạn vật, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thứ tư, Đà Nẵng thành lập trung tâm đổi mới và sáng tạo; xây dựng trung tâm thương mại tự do; xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và khu vực. Những việc này phải làm khẩn trương và đồng bộ, cùng lúc; đẩy mạnh hạ tầng số, quản lý trên cơ sở số hóa; nơi nào thuận lợi thì làm, không nhất thiết phải ở những vị trí liền kề nhau; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội.

Thứ năm, triển khai lấn biển trên cơ sở quy định của pháp luật, mở ra các không gian mới về biển và đất liền.

Thứ sáu, làm tốt công tác truyền thông, tạo đồng thuận cho người dân, giúp người dân hiểu rõ lợi ích đạt được trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách đặc thù.

Cũng tại phiên họp, lãnh đạo các bộ, ngành đã phản hồi và Thủ tướng đã cho ý kiến chỉ đạo về các kiến nghị, đề xuất của Đà Nẵng liên quan đến Khu thương mại tự do Đà Nẵng; dự án đầu tư xây dựng Cảng biển Liên Chiểu; phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030; điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng.