Quốc phòng - An ninh Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi Thư khen lực lượng Cảnh sát giao thông (QNO) - Ngày 5/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư khen đến lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc.

Các tổ công tác CSGT Quảng Nam duy trì tuần tra khép kín 24/24 giờ ở nhiều tuyến đường trọng điểm trong dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa qua. Ảnh: T.C

Thư khen Thủ tướng gửi lực lượng CSGT nhằm biểu dương thành tích thực hiện xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và hỗ trợ nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua.

Nội dung Thư khen có đoạn: Trong bối cảnh mật độ phương tiện tăng cao, thời tiết nắng nóng gay gắt trên hầu khắp cả nước, nhưng lực lượng CSGT vẫn trực 100%, phối hợp với các lực lượng công an khác và lực lượng chức năng trong hệ thống chính trị để bám sát mặt đường, thường trực trên các tuyến đường, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và hỗ trợ nhân dân.

Qua đó, đã góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí so với dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2023: giảm 35 vụ, giảm 66 người chết, giảm 4 người bị thương. Nhiều địa phương không để xảy tai nạn giao thông chết người trong những ngày nghỉ lễ; không để ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài.

CSGT kịp thời đấu tranh ngăn chặn, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông; hỗ trợ kịp thời nhiều người dân trên đường di chuyển về quê nghỉ lễ, gặp sự cố khi tham gia giao thông bằng nhiều biện pháp sáng tạo, hiệu quả, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Nữ CSGT phát nước uống, khăn lạnh cho người đi đường. Ảnh: T.C

Có được những thành tích trên là do lực lượng CSGT đã đổi mới về tư duy, nhận thức, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an. Lực lượng đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác trong ngành công an và các ngành chức năng; nỗ lực, cố gắng, căng mình trong nắng nóng, thường trực bảo vệ bình an trên các tuyến đường theo đúng tinh thần “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”.

Đặc biệt, các đồng chí đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác tuần tra, kiểm soát, nhất là việc tổ chức tuần tra, kiểm soát liên tuyến, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để phát huy tối đa hiệu quả và giảm thiểu phiền hà cho người tham gia giao thông.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương, khen ngợi những kết quả, thành tích lực lượng CSGT và các lực lượng tăng cường, phối hợp, hỗ trợ đã đạt được trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua.

Thủ tướng đề nghị CSGT toàn quốc tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm hơn nữa, tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT, xứng đáng là chỗ dựa để nhân dân thực sự bình an khi tham gia giao thông trên các tuyến đường, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.