Khoa học - Công nghệ Thúc đẩy chất lượng đào tạo, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (QNO) - Từ ngày 19 - 20/7, tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế “Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực” lần thứ 13 - CITA 2024.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: H.S

Hội thảo do VKU phối hợp cộng đồng các trường đại học Đông Nam Á về đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học (ACIR) và Hiệp hội các Khoa - Trường - Viện Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam (FISU Việt Nam) tổ chức.

Được khởi xướng vào năm 2012, CITA (Conference on Information Technology and its Applications) là chuỗi hội thảo khoa học về công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực được tổ chức hàng năm bởi VKU.

Mục tiêu chính của hội thảo nhằm tạo ra một diễn đàn quy tụ và kết nối các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các chuyên gia trong nước và quốc tế tham gia công bố, thảo luận và chia sẻ về các vấn đề mới trong các lĩnh vực công nghệ thông tin và ứng dụng.

Một chuyên gia quốc tế trình bày báo cáo nghiên cứu đề dẫn tại hội thảo. Ảnh: H.S

Ở hội thảo năm nay, ban tổ chức đã nhận được 173 bài báo khoa học của hơn 450 tác giả đến từ hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Dưới sự chủ trì và cố vấn chuyên môn của các nhà khoa học uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và kinh tế số đã có 43 bài báo được lựa chọn để đăng tại Volume 734 của Lecture Notes of Networking and Systems.

Tại phiên toàn thể của CITA 2024, hội thảo nghe 2 báo cáo đề dẫn chất lượng của GS-TS. Kang-Hyun Jo (Đại học Ulsan, Hàn Quốc) với chủ đề “Bird-Eye Vision based AI Service”, và GS-TS. Gottfried Vossen (Đại học Münster, Đức) với chủ đề “Sharing and Trading Data and Language Models”.

Ngoài ra, CITA 2024 có thêm các phiên báo cáo đặc biệt về Artifical Intelligence and Collective Intelligence for Social Media (Trí tuệ nhân tạo và trí tuệ tập thể cho truyền thông xã hội); Cyber Security, Digital Forensics and Cryptography (An ninh mạng, Mật mã học và Điều tra dân số); Business Intelligence In The Digital Economy (Trí tuệ kinh doanh trong nền kinh tế số); Computer Vision (Thị giác máy tính).

Đại diện Ban tổ chức CITA 2024 trao cờ tổ chức CITA 2025 cho Học viện Công nghệ kỹ thuật số Campuchia. Ảnh: H.S

Phát biểu tại sự kiện, PGS-TS. Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng VKU, Trưởng ban Tổ chức hội thảo CITA nói, Hội thảo khoa học quốc gia về công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực một lần nữa khẳng định được uy tín, chất lượng chuyên môn. Đây là cầu nối giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước cùng nhau đóng góp trí tuệ, khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và kinh tế số thúc đẩy sự phát triển khoa học và chuyển đổi số của quốc gia.